‘Blond bijtertje’ krijgt fikse boete van FSMA

De sanctie heeft betrekking op drie verkooporders die in 2015 door Value8 werden geplaatst voor aandelen Sucraf. Volgens de sanctiecommissie van de FSMA werden die vervolgens geannuleerd en was van een echte verkoopintentie geen sprake. Lees: de orders werden ingegeven om de koers van Sucraf naar beneden te krijgen, zodat Value8 vervolgens goedkoper Sucraf-aandelen kon inkopen.

Sucraf noteert op de fixingmarkt. Het is een lege beursschelp sinds de holding door een nationalisering haar belang in een Congolese suikerrietplantage verloor.

De vennootschap is voor 75,75 procent in de handen van het Nederlandse Value8. Die is op zoek naar nieuwe activiteiten die via Sucraf naar de beurs kunnen worden gebracht.