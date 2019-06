Bocht centrale banken geeft markten nieuwe adem

Het lijkt onfair dat de VS en China - de twee protagonisten in de handelsoorlog - de beste beursprestaties neerzetten in het voorbije semester. Als troost mag de rest van de wereld zich opmaken voor een nieuw rondje monetaire versoepeling.

Een wereld zonder zwaartekracht waarin alles stijgt. Zo typeert Philippe Gijsels, de hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis, de huidige financiële markten. De voorbije zes maanden waren daar een goed voorbeeld van. Wereldwijd kleurden de aandelenbeurzen groen, terwijl ook obligaties en zelfs goud goed presteerden. Al kwam de nieuwste aandelenhausse er wel na de ‘bijna-doodervaring’ eind 2018, zegt Gijsels. Dat beurzenbloedbad maakte de centraal bankiers duidelijk dat de markten niet bereid waren de aangekondigde monetaire verstrakking te slikken.

De fenomenale U-bocht van de centraal bankiers was dé gamechanger in het eerste semester, zegt Koen Maes, beleggingsstrateeg van de vermogensbeheerder Candriam. ‘Het is onvoorstelbaar hoe snel en ingrijpend de centrale banken omgeschakeld zijn van een verstrakkend beleid eind 2018 naar opnieuw een puur stimulerend beleid. Voor de Amerikaanse centrale bank (Fed) gaat het om een verschil in haar verwachte beleidsrente van 1,5 procentpunten: van 3 à 4 verwachte renteverhogingen van elk 0,25 procentpunt eind 2018 naar 2 à 3 verwachte renteverlagingen.’

De reden voor de ommekeer is volgens Maes opmerkelijk. ‘Het is géén reactie op een veranderde economische realiteit, want de economie deed het in het eerste kwartaal zoals verwacht. De Fed reageerde vooral op de turbulentie op de financiële markten en op de enorm gedaalde inflatieverwachtingen van de markt. Ook in de eurozone zijn de inflatieverwachtingen naar ongekende laagtes gedaald.’

Concreet geloven de markten niet langer dat de centrale banken op korte termijn hun inflatiedoelstelling van om en bij 2 procent halen. Om die perceptie tegen te gaan, stellen de Fed en de Europese Centrale Bank (ECB) opnieuw stimulus in het vooruitzicht, met nu ook een hint dat zelfs een inflatie boven 2 procent tijdelijk getolereerd zal worden.

Vincent Juvyns, marktstrateeg bij JPMorgan Asset Management, heeft bedenkingen bij de monetaire ommezwaai. ‘De Fed lijkt de controle wat verloren te hebben. De centrale bank zou de verwachting van de markt moeten sturen, maar hoewel de economie het nog vrij goed doet, is de Fed bezweken voor de markt door opnieuw renteverlagingen te beloven. Puur economisch lijkt een renteverlaging me niet nodig. Al kan je ze wel verantwoorden omdat het inflatiedoel nog niet bereikt is en de economische indicatoren verslechteren.’

Het voorspelbare resultaat van het nieuwe rondje monetaire stimulus? Zowat alle financiële activa koersten hoger. Het vooruitzicht op een nog langere periode van lage rentes deed beleggers nog maar eens zoeken naar schaarse rendementen.

Melt-up

‘Beleggers waren bij het jaarbegin ondergeïnvesteerd in allerlei activaklassen. Als dan iets begint te bewegen, hollen mensen het achterna. Zeker als centrale banken steun bieden’, zegt Maes. Volgens Gijsels leert de ervaring dat het weinig zin heeft als belegger in te gaan tegen stimulerende centrale banken. Hij houdt zelfs rekening met het risico op een melt-up, een snelle koersstijging die vaak eindigt in een pijnlijke correctie. ‘Als de Europese beurzen nog 5 à 6 procent stijgen en hun hoogste niveaus in jaren bereiken, kan alle cash die langs de zijlijn staat wel eens snel in de markt gezogen worden’, aldus Gijsels.

De sterke prestatie van aandelen in de eerste jaarhelft heeft Juvyns verrast. ‘Er was weinig optimisme over aandelen, ook wij waren onderwogen. Bovendien had je sinds het jaarbegin een uitstroom van beleggersgeld uit Amerikaanse en Europese aandelen. Maar de inkoop van eigen aandelen door bedrijven (waardoor de winst per aandeel stijgt, red.) betekende een grote steun voor de koersen, zeker in de VS.’

Eind april hadden bedrijven uit de Amerikaanse S&P500-index al voor 300 miljard dollar inkopen van eigen aandelen aangekondigd, evenveel als in het recordjaar 2018 op datzelfde moment. In Europa staat de inkoop van eigen aandelen op het hoogste peil in ruim tien jaar. Gijsels gelooft dat de inkoopprogramma’s doorgaan zolang de rente laag blijft. Het is aantrekkelijk om goedkoop schulden aan te gaan voor de inkoop van eigen aandelen. Ook overnames - in plaats van zelf te investeren - zijn in zo’n klimaat aanlokkelijk.

Als Trump wacht met een handelsakkoord tot na de renteverlaging, heeft hij de twee troeven die hij wenst voor zijn herverkiezing. Philippe Gijsels hoofdstrateeg BNP Paribas Fortis

De Amerikaanse inkoopbonanza leidde ertoe dat de VS alweer beter presteerden dan Europa. De S&P500 ging, omgerekend in euro, 17,6 procent hoger in de eerste zes maanden, tegenover 13,6 procent voor de EuroStoxx600. De Chinese beurs deed het met een winst van 28,3 procent nog beter, al volgde die op een zware afstraffing in 2018. De wat ironische conclusie is dat de twee partijen in de Amerikaans-Chinese handelsoorlog, die elkaar bestoken met importbarrières, beter presteerden dan Europa.

Daar zijn goede redenen voor. ‘De Europese bedrijven zijn afhankelijker van export: meer dan de helft van hun omzet komt van buiten Europa. Voor de VS en China is dat slechts een derde, zodat die minder de rekening betalen van de handelsoorlog’, verklaart Juvyns.

Gijsels wijst voorts op het grote gewicht van bankaandelen in Europa, een sector waar de hardnekkig lage rentes stevig in de winst snijden. Zo kost de strafrente van -0,4 procent voor banken die hun overtollig geld bij de ECB parkeren de Europese banken jaarlijks 7,5 miljard euro. China profiteert dan weer van zijn grotere marge voor monetaire en budgettaire versoepeling.

‘Als aandelenbelegger kan je niet om China heen, ondanks het gevaar op zeepbellen en het feit dat de economie er moeilijk in te schatten is’, meent Gijsels. ‘Net de handelsoorlog biedt een extra argument, omdat die de wereld dreigt op te zadelen met twee technologische standaarden voor zaken als 5G: een Amerikaanse en een Chinese. De rest van de wereld zal moeten kiezen. En als je ziet hoeveel geld China er tegenaan gooit, kan je je als belegger niet permitteren China te negeren. In de top tien van ’s werelds grootste techbedrijven volgens beurswaarde stonden eind 2018 al vier Aziaten. Door afzijdig te blijven riskeer je de nieuwe Microsofts te missen.’

Terwijl Gijsels voor een neutrale beleggingsportefeuille kiest - met een evenwichtige aandacht voor aandelen - is Juvyns voorzichtiger. JPMorgan onderweegt aandelen. ‘Door de koersstijgingen in de eerste jaarhelft is al heel veel ingeprijsd, alsof zowat alle onzekerheden opgelost zullen geraken. Bovendien is het moeilijk om de winstgroei van de bedrijven in te schatten. Binnen aandelen verkiezen we wel de VS en overwegen we China. We zijn voorzichtiger voor Europa, al heb je daar sappige dividenden.’

‘We merken trouwens dat activa die inkomen genereren hot zijn bij beleggers’, vervolgt Juvyns. ‘Naast dividendbetalers gaat het om hoogrentende obligaties, zoals Amerikaans bedrijfspapier en schulden van groeilanden. Voor die laatste is de dalende dollar als gevolg van de Amerikaanse monetaire versoepeling een rugwind.’ JPMorgan ziet dan ook veel instroom in zijn obligatiefondsen, en maar weinig in de aandelenfondsen.

Candriam is enthousiaster over aandelen. ‘Aandelen zijn niet overdreven duur, noch in absolute termen - met vrij normale koers-winstverhoudingen - noch relatief tegenover obligaties’, legt Maes uit. ‘We verwachten geen recessie in 2019 en 2020 en evenmin een daling van de bedrijfswinsten. Dan zijn aandelen nog altijd interessant. Op lange termijn zijn we het positiefst over de VS, met hun sterke positie in technologiebedrijven die de fundamentele economische groei moeten stuwen.’

Harde brexit

‘Qua waardering zijn Europa en de groeilanden ook interessant, met goedkope sectoren - zoals de Europese banken en autofabrikanten - die op korte termijn kunnen stijgen als de economische onzekerheid afneemt. We zijn minder positief over Japan en zeker over het VK, waar het risico op een harde brexit te weinig is ingeprijsd’, waarschuwt Maes.

Ook Gijsels komt met een waarschuwing, maar dan voor hyperventilerende markten. ‘De verwachte monetaire versoepeling is wel heel stevig ingeprijsd. Je zag dat bijvoorbeeld aan de minimale marktreactie op het nieuws dat president Donald Trump op het nippertje een aanval tegen Iran had afgeblazen.’

Tegen de huidige koersen zijn aandelen nog altijd interessant. Koen Maes beleggingsstrateeg Candriam

‘Bovendien rekent de markt ook nog eens op een snel handelsakkoord. Maar de kans dat je én renteverlagingen én een handelsakkoord krijgt, is klein’, zegt Gijsels. Zo zou een handelsakkoord de nood aan een lagere rente verkleinen. Tenzij Trump de volgorde omkeert. ‘Als hij wacht met een handelsakkoord tot na de renteverlaging, heeft hij twee troeven binnen met het oog op zijn herverkiezing in 2020.’

Over de FAANG-aandelen (Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google-moeder Alphabet) is Gijsels sceptisch. Volgens hem zitten de FAANG’s aan hun topwaardering en moeten ze de volgende jaren de enorme winst- en omzetgroei waarmaken die is ingeprijsd. Meer algemeen kan de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq volgens Gijsels wel eens jaren rond de barrière van 8.000 punten schommelen, in afwachting van het moment dat nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie echt doorbreken.

Voor Maes was de grote verrassing van het voorbije halfjaar de enorme stijging van de obligatiekoersen (en dus de forse daling van hun rendement, dat omgekeerd beweegt met de koers, red). Daar waren de kelderende inflatieverwachtingen en de U-bocht van de centrale banken voor verantwoordelijk. ‘Maar de markt verwacht wel heel veel. Met rentes op Europees tienjarig staatspapier die rond 0 procent schommelen en zelfs negatief zijn, verwacht de obligatiemarkt dat we de komende tien jaar geen positieve kortetermijnrente krijgen’, zegt Maes.

Candriam mijdt daarom staatspapier - ‘daar zit nog maar weinig rek op’ -, al hebben obligaties volgens Maes nog nut als diversificatie in een portefeuille. ‘Als de markten nerveus worden, zie je telkens weer een vlucht naar Duitse Bunds. Obligaties creëren stabiliteit in een portefeuille. Voor risicovollere obligaties zijn de rentes wel nog interessant, maar je moet dan kunnen omgaan met schommelingen.’

Een belegging die voluit van de hardnekkig lage rentes profiteert, is goud. Sinds eind mei ging de goudprijs goed 10 procent hoger tot boven 1.400 dollar per ounce. Omdat goud geen rente opbrengt, wordt het relatief aantrekkelijker tegenover rentedragend papier dat steeds minder opbrengt. In die mate dat Candriam voor het eerst in tien jaar weer wat goud in de portefeuille heeft opgenomen. ‘We doen dat om op korte termijn in te spelen op een prijsstijging, en omdat het een interessante diversificatie is’, zegt Maes.

De centrale bank in de VS is bezweken voor de markt door weer renteverlagingen te beloven. Vincent Juvyns marktstrateeg JPMorgan Asset Management

Gijsels gaat een stap verder. ‘Dit is het begin van een lange en krachtige hausse die jaren kan duren en het goud naar 1.900 dollar kan stuwen.’ Een lagere dollar geeft extra steun omdat goud in dollar verhandeld wordt.

Op langere termijn houdt Gijsels rekening met iets wat bijna niemand durft te voorspellen: stijgende rentes en inflatie. Obligaties zouden dan klappen krijgen. Voor de ontsteking kijkt Gijsels naar 4 w’s: waves, wages, walls en wars. ‘De jongste golf (wave) van dalende inflatie en rentes is begin jaren 80 gestart. Omdat inflatiegolven 30 à 40 jaar duren, zijn we dichtbij een keerpunt.’ De ‘walls’ verwijzen naar de handelsoorlog, waar importbarrières de prijzen stuwen. De ‘wars’ zijn echte oorlogen, en oplopende defensie-investeringen, die erg inflatoir zijn.

Over ‘wages’ is het meest te doen. Dat staat voor het krimpend deel van de economische koek dat naar werknemers vloeit, wat mee het populisme voedt. Het resultaat is een toenemende druk op overheden om hun economieën budgettair te stimuleren. Zelfs gerespecteerde economen suggereren dat forse overheidsinvesteringen geen slecht idee zijn nu de rente zo laag staat. Oplopende begrotingstekorten kunnen de inflatie aanwakkeren, al moeten daarvoor in de eurozone eerst nog de begrotingsregels worden versoepeld.