'Bodem euro is in zicht'

De euro kan in de nabije toekomst nog wat afbrokkelen, maar een grote koersdaling is onwaarschijnlijk, zeggen marktstrategen en economen.

'De renteverlaging van vandaag is niet de start van een lange reeks dalingen. Ze is een aanpassing in het midden van de cyclus.' Met die uitspraken heeft Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), woensdagavond de dollar opgekrikt en de euro doen dalen.

De eenheidsmunt zakte voor het eerst in twee jaar onder 1,11 dollar en brokkelt donderdag voort af naar zowat 1,104 dollar. Daarmee noteert de euro 4 procent lager dan begin dit jaar.

Als de euro onder 1,10 dollar zakt, dreigt een valutaoorlog. Philippe Gijsels BNP Paribas Fortis

De financiële markten hadden op meer stimulus van de Fed gerekend. De rentetermijnmarkt verwacht nu dat de Amerikaanse centrale bank later dit jaar nog één keer in de rente knipt. Voor de vergadering van de Fed mikte de markt op twee extra renteverlagingen.

'De positieve reactie van de dollar op de uitspraak van Powell is logisch', zegt Philippe Gijsels, de hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis. 'De overwaardering van de dollar kan nog een tijdje voortduren. Maar ik zie de dollar niet veel meer stijgen, onder meer omdat president Donald Trump dat niet wil. Als de euro onder 1,10 dollar zakt, dreigt een valutaoorlog.'

Brexit

Karel De Cuyper, valutaspecialist bij KBC, zit op dezelfde golflengte. 'Het is normaal dat de dollar kracht put uit de boodschap van Powell. Daardoor kan de euro nog een beetje dalen. Een koersdaling naar 1,10 dollar is mogelijk, een daling naar 1,08 dollar is onwaarschijnlijk.'

De dollar profiteert ook van de bezorgdheid over de brexit, voegt de KBC-specialist eraan toe. Hij merkt op dat beleggers die ponden verkopen eerder dollars kopen dan euro's.

Maar op wat langere termijn zijn er redenen waarom de dollar wellicht zal verzwakken, zegt Peter Vanden Houte, de hoofdeconoom van ING België. 'De VS boeken een groot tekort op de lopende rekening en op de begroting. Bovendien signaleren de futuresmarkten en peilingen bij fondsbeheerders dat beleggers groter dan normale dollarposities hebben.'

ECB

Volgens Vanden Houte zullen de tekorten op de Amerikaanse lopende rekening en begroting, de groeivertraging van de Amerikaanse economie en het dalende renteverschil tussen de VS en Europa vroeg of laat de dollar verzwakken. ING ziet de euro herstellen naar 1,15 dollar tegen eind dit jaar en 1,20 dollar eind volgend jaar.

De ECB zal in september uitpakken met een renteverlaging en andere maatregelen. Ik denk niet dat ze zal ontgoochelen. Dirk Thiels KBC

Gijsels sluit zich daarbij aan. 'Een faire waarde voor de euro is een koers van 1,25 dollar.' Hij verwijst daarmee naar de theorie van de koopkrachtpariteit, die de koopkracht van munten vergelijkt. Ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zei een paar weken geleden dat de dollar overgewaardeerd is. De strateeg van BNPP Fortis ziet de euro geleidelijk stijgen naar 1,15 dollar over zes maanden.