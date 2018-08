Bodem zoek onder Turkse lira

De Turkse lira gaat donderdag fors onderuit door de oplopende spanning met de VS. Intussen werkt Turkije aan een 'nieuw economisch model' om 'speculanten de mond te snoeren'.

De Turkse lira keldert ruim 3 procent tot 6,34 lira per euro. Ter vergelijking: drie jaar geleden moesten Turken slechts 3 lira neerleggen voor 1 euro, of de helft minder. Sinds begin dit jaar verloor de Turkse munt 28 procent tegenover de euro. Enkel de Argentijnse peso (-31%) en de Angolese kwanza (-33%) presteren wereldwijd nog slechter.

De druk op de lira heeft alles te maken met de oplopende spanningen met de VS. De Amerikanen leggen Turkije sancties op wegens de gevangenschap van de Amerikaanse predikant Andrew Brunson .

Ook Turkse obligaties gaan de deur uit. De langetermijnrente steeg dinsdag even boven 20 procent. De problemen met de VS vallen samen met een oververhitting van de economie die op haar beurt een gevolg is van een te soepel monetair en begrotingsbeleid. Belgische economen verwachten dat Turkije op een recessie afstevent.