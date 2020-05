Boeing houdt Dow boven water

Na drie dagen durende sterke rally lassen de Amerikaanse beurzen een pauze in. Boeing bouwt weer MAX-toestellen en houdt de Dow Jones op het droge.

Naast de oplopende spanning tussen de VS en China – wegens de hardere greep van Peking op Hongkong – kregen beleggers ook een portie macro-economische data te verwerken. Het voornaamste cijfer waren wellicht de nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering. Het aantal daalde tot 2,1 miljoen, maar lag wel voor de tiende week op rij boven 2 miljoen. Anderzijds is het totale aantal werklozen dat een uitkering krijgt, wel gedaald van 24,9 tot 21 miljoen. Een aanwijzing dat bedrijven weer mensen in dienst beginnen nemen. Economen vrezen echter voor een tweede ronde van ontslagen naarmate de impact van de coronacrisis doorsijpelt en bedrijven inkrimpen of besparen.

Omstreeks 16.45 uur noteert de Dow Jones 0,4 procent hoger. De S&P500 stijgt eveneens 0,4 procent en de Nasdaq Composite 0,3 procent.

Dat de Dow Jones positief blijft, is grotendeels te danken aan Boeing . De Amerikaanse vliegtuigbouwer heeft de productie van de 737 MAX hervat, weliswaar tegen een laag tempo. Daarbij gaat speciale aandacht naar verbetering van de kwaliteit en stroomlijning van het bouwproces.

MAX

Boeing stopte in januari met de bouw van MAX in zijn fabriek in de buurt van Seattle. Wereldwijd staan alle Boeings 737 MAX sinds maart 2019 aan de grond na twee fatale crashes kort na het opstijgen. Voorlopig worden geen toestellen opgeleverd en alle parkings van Boeing stonden vol.

Het vliegverbod was een zware tegenvaller voor Boeing, aangezien de 737 zijn best verkopende toestel is. Het besmeurde ook de reputatie van de Amerikaanse vliegtuigconstructeur. Het is nog steeds onduidelijk wanneer de MAX weer mag vliegen. Bovendien is de vliegtuigmarkt volledig veranderd door de coronapandemie. Maatschappijen die eerder om nieuwe toestellen vroegen, stellen de levering nu uit.

Toch wordt de hervatting van de MAX-productie positief onthaald. Boeing wint 3,4 procent. Onderaannemer Spirit AeroSystems , die zowat 70 procent van MAX fabriceert, gaat 1,6 procent hoger, terwijl toeleverancier Hexcel 4,5 procent aandikt.

Trump en Twitter

Facebook en Twitter gaan respectievelijk 0,3 en 2 procent lager. President Donald Trump dreigde er woensdag mee socialemediaplatformen streng te reguleren of zelfs af te sluiten als ze volgens hem te veel gekant zijn tegen conservatieve meningen. Die reactie vloeit voort uit het besluit van Twitter eerder deze week om twee tweets van Trump te labelen als mogelijke misinformatie.