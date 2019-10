Boeing zet Dow aan de grond

Toen Boeing dit voorjaar één van zijn werkpaarden, de 737 Max, aan de grond moest zetten na twee dodelijke crashes op korte tijd, leken analisten dit nog als een tijdelijke tegenslag te beschouwen. Daar komt nu verandering in. De New York Times schreef vrijdag dat een piloot al in 2016 ernstige bezwaren uitte over de werking van een nieuwe computergestuurd systeem, MCAS. Het was die software die de twee crashes veroorzaakte. Maandenlang had Boeing nochtans volgehouden dat het niet op de hoogte was van de problemen met MCAS.