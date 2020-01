Bolero-beleggingsassistent Matti moet onervaren belegger verleiden

'Mensen zien door de bomen het bos niet meer. Wij willen beleggen op de beurs demystifiëren en democratiseren', zegt Werner Eetezonne, CEO van Bolero. 'Voor sommige mensen is de drempel om te beleggen nog te hoog.'

De beleggingsassistent Matti is een webplatform dat op basis van het risicoprofiel en de voorkeuren van de klant automatisch een portefeuille van minstens zeven aandelen- en/of obligatietrackers samenstelt. Trackers of ETF's zijn beursgenoteerde beleggingsfondsen die doorgaans een bepaalde index schaduwen. Matti biedt 50 trackers aan van zeven emittenten, waaronder iShares en UBS.

Tienduizenden combinaties

Het algoritme achter Matti is uitgewerkt door experten van KBC en is gebaseerd op de modern portfolio theorie van Nobelprijswinnaar Harry Markowitz.

De belegger kan een voorkeur aangeven voor bepaalde soorten activa, sectoren, regio's en thema's, zoals technologie of duurzaamheid. Eetezonne: 'Er zijn tienduizenden verschillende portefeuilles mogelijk.' Het algoritme achter Matti is uitgewerkt door experten van KBC en is gebaseerd op de modern portfolio theorie van Nobelprijswinnaar Harry Markowitz.