Bondsdag geeft ECB rugdekking voor stimulusbeleid

Het Duits parlement haalt de ontsteker uit de granaat die de Duitse opperrechters afvuurden en gunt zo de Europese Centrale Bank én de belegger een zo rustig mogelijke zomer.

Verhältnismäßig. Zelden zal een mooi Duits woord aanleiding gegeven hebben voor zoveel opluchting. Donderdagavond oordeelde de Bondsdag, het Duits parlement, dat het crisisbeleid van de Europese Centrale Bank 'in proportie' staat tot de doelstelling van de centraal bankiers.

Die parlementaire rugdekking was nodig nadat de Duitse opperrechters in mei een granaat hadden afgevuurd op de ECB. 'Karlsruhe' oordeelde dat Frankfurt onvoldoende uitgelegd had dat haar stimulusbeleid in proportie stond met de enige doelstelling, namelijk prijsstabiliteit.

In het vizier stond één specifiek onderdeel van de lettersoep aan crisismaatregelen: de bulkinkopen van overheidsschulden (PSPP) die toenmalig voorzitter Mario Draghi in 2015 opgestart had. De ECB kocht onder het PSPP tot 2.600 miljard euro overheidspapier op in een uiteindelijk weinig succesvolle poging de inflatie richting de doelstelling op te krikken.

Het oordeel sloeg dus niet op de massale extra stimulus - 1.350 miljard euro - die huidig voorzitster Christine Lagarde dit jaar in de steigers zette om de impact van de coronacrisis te milderen. Maar niettemin zweefde Karlsruhe als donderwolk boven de eurozone: zonder politieke rugdekking in Berlijn dreigde de ECB, al jaren de eenzame crisisbestrijder in de eurozone, vleugellam te worden.

Die rugdekking is er nu. Naast de regerende christendemocraten van kanselier Angela Merkel en de sociaaldemocratische coalitiepartner toonden ook de groenen en de liberale FDP zich tevreden over de uitleg die de ECB verschafte. Meteen is alvast één factor van onzekerheid op de financiële markten deze zomer weggenomen.