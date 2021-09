Boomende infrastructuur stuwt winst TINC

De beleggers in het infrastructuurfonds TINC ontvangen dit najaar een grotendeels fiscaal vriendelijke uitkering. Met dank aan de forse stijging van de nettowinst.

TINC , het enige zuivere genoteerde infrastructuurfonds van de Brusselse beurs, heeft er een prima jaar op zitten. Over het boekjaar tot 30 juni haalde het fonds een nettowinst van 31 miljoen euro of 0,85 euro per aandeel, een forse stijging tegenover de 17,8 miljoen euro over het voorgaande boekjaar.

Het gros van de stijging is te danken aan de boomende markt, die TINC een boekhoudmeerwaarde van 12 miljoen euro op de bestaande portefeuille oplevert. 'Een reflectie van de hogere marktprijzen voor kwalitatieve infrastructuur', schrijft het fonds in zijn jaarverslag.

3,9% rendementsaandeel Bij de huidige beurskoers biedt TINC een nettorendement van bijna 4 procent.

Infrastructuurprojecten zijn erg populair bij de groeiende schare grote beleggers die in een oceaan van nulrentende obligaties speuren naar eilandjes van voorspelbaar rendement. De activa van TINC, van autowegen over windmolenparken, gevangenissen, vakantieparken en zorgcentra tot serverparken en glasvezelnetwerken, bieden een cashflow die soms tot diep in de jaren 2040 verzekerd is.

Die cashflow vertaalt zich in een stevig en voorspelbaar rendement. TINC verhoogt het dividend met 2 procent tot 0,52 euro per aandeel. Sinds de beursgang in 2015 is de uitkering met 11 procent gestegen.

Net als over het vorige boekjaar ontvangen de aandeelhouders die coupon grotendeels fiscaal voordelig: 45 cent komt in de vorm van een kapitaalvermindering, waar geen roerende voorheffing op verschuldigd is. De rest, 7 cent, is een klassiek dividend met 30 procent roerende voorheffing.

Ergo: van de 52 cent bruto ontvangt de belegger netto 49,9 cent, bij de slotkoers van dinsdag (12,92 euro) goed voor een nettorendement van 3,9 procent.

Lees Meer TINC stapt in Belgische serverparken

TINC investeerde het voorbije boekjaar 48 miljoen euro. Nederland was een belangrijke bestemming met onder meer (extra) geld voor het windmolenpark Kroningswind, de A15-autosnelweg Maasvlakte-Vaanplein, en Glasdraad, dat in landelijke gebieden een glasvezelnetwerk uitrolt. In eigen land stapte TINC in de serverparkbeheerder Datacenter United.

Om de lopende investeringen te financieren heeft TINC 60 miljoen euro in kas, mee dankzij de 28 miljoen cashflow uit de portefeuille over het voorbije boekjaar. Die cashflow dekt ruim de voorgestelde uitkering aan de aandeelhouders van 18,9 miljoen euro.