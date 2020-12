Bosch trekt zijn handen van Nikola af

De gedeeltelijke exit van de Duitse reus is een verse opdoffer voor de would-be pionier in elektrische vrachtwagens.

Met gevoel voor eufemisme kun je stellen dat Nikola niet zijn beste week beleeft. Maandag schroefde de nummer één van Detroit, General Motors, in een persbericht zijn eerder groots aangekondigde samenwerking met de specialist in elektrische vrachtwagens fors terug.

Nu leert een nog drogere mededeling , aan beurswaakhond SEC, dat een andere sectorgigant zijn handen van Nikola aan het wegtrekken is. Het Duitse Robert Bosch, één van de grootste toeleveranciers van de auto-industrie, heeft zijn belang teruggebracht tot 4,9 procent. In een vorige mededeling had Bosch nog 6,4 procent van de aandelen.

Het aandeel Nikola - genoemd naar het Servisch genie dat ook Elon Musk tot Tesla inspireerde - is intussen op Wall Street fors teruggevallen. Eerder dit jaar was het bedrijf ondanks nul euro recurrente omzet meer waard dan Ford .

Sindsdien is de euforie serieus bekoeld. Het beetje omzet dat Nikola draaide, blijkt luidens een passage in een andere mededeling aan de SEC niets te maken hebben met de gehypete elektrische vrachtwagens. Wel met ... zonnepanelen die Nikola voor 36.000 dollar bij oprichter en voorzitter Trevor Milton mocht installeren (zie screenshot).

Milton zelf nam in september na bakken kritiek over een communicatie die omgekeerd evenredig is met de realisaties ontslag. Maar de beurskoers blijft even goed kwakkelen, wachtend op échte omzet.