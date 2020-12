Bpost: 100 miljoen pakjes en nog mort de belegger

Een jaar sprinten om ruim 100 miljoen pandemiepakjes af te leveren. En toch eindigen waar het begon. Het frustrerende beursjaar 2020 voor Bpost.

Terwijl de rest van de Brusselse beurs het jaar 2020 nietsvermoedend met een koopgolf start, zet Bpost gewoon de trend van 2019 voort: lager. Het beurshuis Jefferies haalt in een snoeihard rapport met bijbehorend verkoopadvies uit naar het grote verloop aan de top van het postbedrijf, de in rotvaart krimpende brievenpost en de potentiële dreiging van Amazon Logistics. Om maar een paar pijnpunten te noemen (1).

Met de boodschap dat er geen pakjes meer naar China gaan, duikt 'corona' half februari voor het eerst in de berichtenstroom van Bpost op. Een sombere outlook van rivaal PostNL scherpt de onrust over corona aan en maakt duidelijk dat de nieuwe CEO Jean-Paul Van Avermaet op 1 maart meteen vol aan de bak mag (2). Zijn eerste job: waarschuwen voor een fors lagere winst in 2020 (3), tien dagen later gaat het slotdividend op de schop.

Een 'crisistoeslag' is begin april een indicatie dat de pakjes aan het boomen zijn, maar tot nader order ligt de focus eerder op de logistieke problemen en extra kosten die een zich verplicht thuis suf shoppende bevolking meebrengt (4). Het kwartaalrapport giet de aan de pandemie verbonden kosten in cijfers. Van Avermaet zet de jaarprognose tussen haakjes. Het aandeel tuimelt naar een diepterecord sinds de beursintroductie midden 2013 (5).

De kentering komt er vanaf midden juni. Jefferies haalt Bpost van het strafbankje en voorspelt dat de boom in pakjes ook de Amerikaanse probleemdochter Radial (eindelijk) uit de problemen zal halen. Maar vanaf nu ontstaat een kloof met PostNL. Terwijl bij de Nederlanders CEO Herna Verhagen charmeert met de boodschap dat de pakjesboom de bedrijfswinst 'sterk boven' de eerdere prognose jaagt, wordt Van Avermaet achtervolgd door zijn verleden bij G4S, via onderzoeken naar prijsafspraken tussen beveiligingsfirma's (6).

En 2021? Met het zuinige dividend gaf CEO Jean-Paul Van Avermaet in december de boodschap dat Bpost de cash liever in de toekomst investeert. Dat wordt meteen ook zijn grote uitdaging, naast het grote personeelsverloop stelpen: die groei effectief realiseren in een zeer concurrentiële pakjesmarkt. En beleggers op die manier overtuigen dat je niet (meer) louter voor het dividend in de postbode moet beleggen, maar voor de structurele groei in e-commerce.

De beurskoers ontdooit pas begin augustus, via de publicatie van wat KBC Securities 'belachelijk sterke' resultaten in pakjes noemt (7). Jefferies, daar is hij weer, komt met een ronkend koopadvies. De heropstanding stokt in september als Bpost alweer een sleutelfiguur - Henri de Romrée, de man die Radial weer op de rails zette - ziet vertrekken (8). Bpost probeert intussen de winstimpact van de scherpe krimp van de klassieke brief te counteren met een scheut hyperinflatie. De prijs van een priorzegel gaat bijna een derde hoger naar 1,60 euro, een verdubbeling in drie jaar (9).

Maar de brief is voor beleggers yesterday's news. Pakjes, daar draait het om. Analisten komen superlatieven te kort om te omschrijven hoe zeer de boom in het derde kwartaal de bedrijfswinst gestut heeft (10). In 2019 dropte Bpost 74 miljoen pakjes in de Lage Landen. Dit jaar worden dat er met een groeitempo van bijna 50 procent over de eerste negen maanden van 2020 ruim meer dan 100 miljoen.