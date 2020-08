Bpost en Ahold Delhaize vlammen na sterk pandemierapport

78 procent. Dat was het verschroeiende groeitempo van de pakjesverkopen en de onlineverkopen bij respectievelijk Bpost en Ahold Delhaize .

Mocht u er nog aan twijfelen in welke mate de pandemie het bedrijfsleven op zijn kop zet: twee cijfers spreken boekdelen. Of beter: één cijfer, bij twee bedrijven.

Eén: Bpost . Daar stegen het voorbije kwartaal de pakjesverkopen met 78 procent, veel sterker dan verwacht. Het gevolg: een bedrijfswinst die bijna dubbel zo hoog als verwacht uitkwam. Let wel: de winst daalde nog steeds met een derde, door de implosie van het rendabele klassieke briefverkeer (-18%).

Twee: Ahold Delhaize . De supermarktketen verblufte eveneens met een groeitempo van 78 procent. En dit voor de onlineverkopen in het tweede kwartaal, in de Verenigde Staten - de belangrijkste markt voor de groep - was er zelfs 127 procent groei.

Beide CEO's zijn nu een stuk optimistischer gestemd dan in de lente. Bpost-CEO Jean-Paul Van Avermaet schrapte begin mei nog samen met een Covid-19 waarschuwing de jaarprognose, maar voert die nu terug in. De beloofde 240 à 270 miljoen is nog een stuk lager dan de 311 miljoen euro over boekjaar 2019, maar een stuk beter dan de 200 miljoen euro die analisten gemiddeld verwachtten.

En bij Ahold Delhaize durft CEO Frans Muller nu een winstgroei van meer dan 20 procent vooropstellen. In mei deed Muller nog grote moeite om het enthousiasme over de sterke verkoopstijging te temperen. 'We weten niet wat er na het hamsteren komt', klonk het toen.

Dividend

Het grote verschil tussen de twee is het dividend: Bpost kiest ervoor de cash in huis te houden en keert over boekjaar 2020 geen dividend uit. Terwijl Ahold Delhaize het voorschotdividend met twee derde verhoogt en zo een belangrijk deel van de bonanza naar de aandeelhouder laat vloeien.