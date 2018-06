Bpost na vijf jaar weer bij start

CEO Koen Van Gerven zal heel overtuigend moeten zijn op de beleggersdag van 21 juni: met een halvering van de koers sinds maart is de postbode nu onder de intekenprijs van juni 2013 gezakt.

'We staan op een brandend platform'. Zo omschreef CEO Koen Van Gerven - naar analogie van ex-Nokia-CEO Stephen Elop - vorige maand de toestand bij Bpost .

De toestand is effectief dramatisch: vrijdag zakte de beurskoers van het postbedrijf nog eens 1,4 procent naar 14,44 euro. Dat is niet alleen bijna een halvering tegenover de recordkoers van 28,28 euro op 21 februari, maar daarmee noteert Bpost ook voor het eerst in meer dan vier jaar onder de intekenprijs van juni 2013 (14,50 euro).

Op de jaarvergadering maakte Van Gerven zich in de beleggerspresentatie nog sterk dat Bpost inclusief dividenden sinds de beursgang nog altijd één van de best renderende postbedrijven van Europa is (zie screenshot), maar er zal toch meer nodig zijn dan die blik in de achteruitkijkspiegel om beleggers op 21 juni te verwurwen. Dan houdt de groep in Brussel haar jaarlijkse beleggersdag.

Het aandeel kreeg dit jaar een dubbele mokerslag. Eerst begin maart met een stevige winstwaarschuwing. Wat beleggers vooral in het verkeerde keelgat schoot, was de boodschap dat er lijken uit de kast vielen bij Radial. Dat is een Amerikaans e-commercebedrijf waar Bpost in 2017 700 miljoen euro voor betaalde. Analisten stelden toen al vragen bij het prijskaartje van die deal: 11,7 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) in een sector die in een snel tempo door Amazon op zijn kop gezet wordt.

De genadeslag kwam er begin mei. Toen bleek bij de update over het eerste kwartaal Radial niet het enige probleem. Ook het hoge absenteïsme en opstartkosten bij het nieuwe sorteercentrum Brussel X jagen de werkingskosten de hoogte in. En dat op een ogenblik dat de inkomsten zwaar onder druk staan, nu de volumekrimp in het klassieke briefverkeer groter is dan de kritische grens van 6 procent.

Sinds begin dit jaar verloor Bpost 43 procent, veruit de slechtste prestatie in de Bel20. Met die koersval ging 2,2 miljard euro beurswaarde in rook op. Op de Brusselse beurs doet alleen Dexia, de restbank waarvan de CEO alle moeite van de wereld doet om te benadrukken dat de beursgenoteerde aandelen écht wel waardeloos zijn, nog slechter met 49 procent verlies.