Brentolie gaat boven 40 dollar

Op 12 april - toen de olievraag was ingestort als gevolg van de coronapandemie - besloot de OPEC+ de dagproductie met 9,7 miljoen vaten te verlagen in mei en in juni, een historische deal. De bedoeling was die verlaging in juli af te bouwen tot minus 7,7 miljoen vaten, gevolgd door een bijkomende afbouw van de productiebeperking begin 2021.