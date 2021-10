Brits centraal bankier: 'Een inflatie van 5 procent? Dat wringt'

De Bank of England zal zo goed als zeker als eerste grote westerse centrale bank de rente verhogen om de inflatie in te tomen

De nieuwe hoofdeconoom van de Bank of England onderstreept met een knipoog naar de Duitse Bundesbank dat er mogelijk al volgende maand een renteverhoging komt.

Handelaars in de Londense City kunnen best donderdag 4 november rood omcirkelen in hun agenda. Volgens Huw Pill, de nieuwe hoofdeconoom van de Britse centrale bank, is de vergadering van die datum 'live'. Dat is jargon voor 'een dubbeltje op zijn kant'.

In zijn eerste grote interview met de bijbel van de City, zakenkrant Financial Times, onderstreept Pill dat hij wakker ligt van de oplopende inflatie. 'Laat mij zeggen dat het me niet zou verbazen dat we de inflatie naar 5 procent zien stijgen. En dat wringt voor een centrale bank met een inflatiedoelstelling van 2 procent'.

Net als andere landen kampt ook het Verenigd Koninkrijk met een inflatie-opstoot nu wereldwijd het post-lockdown sterke vraagherstel botst op logistieke flessenhalzen, van grondstoffen over energie tot personeel. Centraal bankiers zijn beducht voor een lange opstoot van inflatie, de facto een regressieve taks die het armste deel van de bevolking het hardst treft.

Lees Meer Wie is bang voor de inflatie?

De Nederlands-Britse consumptiereus Unilever waarschuwde gisteren nog dat hij de prijzen afgelopen zomer dik 4 procent verhoogde om die kosteninflatie te counteren. Lees: de factuur wordt doorgeschoven naar de consument. Een inflatie-opstoot die endemisch dreigt te worden naarmate werknemers hogere looneisen stellen om het duurdere leven te consumeren, wat potentieel een loon-prijsspiraal op gang brengt.

Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat de essentie van een centrale bank het verzekeren van stabiele prijzen is Huw Pill Bank of England-hoofdeconoom

Pill volgt Andy Haldane op, één van de origineelste denkers onder 's werelds centraal bankiers. Haldane stond te boek als een 'havik', een centraal bankier die de strijd tegen inflatie centraal zet, en Pill doet in zijn eerste grote 'optreden' duidelijk moeite zijn credentials op dat vlak kracht bij te zetten.

Na 13 jaar bestrijden van allerhande crisissen met steeds meer stimulus en steeds lagere rentes, is het voor Pill nu tijd geworden weer de kerntaak onder ogen te krijgen: prijsstabiliteit. 'Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat de essentie van een centrale bank het verzekeren van stabiele prijzen is'.

Lees Meer ECB ziet meest kritische stem opstappen

Pill merkt op dat hij bij zijn doortocht bij de Europese Centrale Bank - van 1998 tot 2011 - Otmar Issing - 'professor Issing' zegt hij zelf - als mentor had. Issing was de eerste hoofdeconoom bij de ECB en de archetypische 'Bundesbankier', een centraal bankier met nultolerantie voor inflatie.