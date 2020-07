Brits farmabedrijfje verviervoudigt dankzij coronatests

Een beurskoers die sinds nieuwjaar maal 25 gegaan is? Welkom in het zotte beursjaar 2020.

Op de beurs van Londen verviervoudigt het aandeel Synairgen maandag naar 173 pence. De jongste koersexplosie betekent dat het kleine biotechbedrijf sinds Nieuwjaar maal 25 is gegaan en door beleggers nu op 235 miljoen pond (260 miljoen euro) wordt gewaardeerd.

De reden? Het persbericht dat Synairgen voorbeurs publiceerde. De spin-off van de universiteit van Southampton claimt daarin sterke onderzoeksresultaten in tests op 220 covid-19 patiënten. Patiënten die het experimentele middel SNG001 kregen toegediend, hadden vier vijfde minder kans om aan een beademingstoestel te moeten of te sterven na patiënten in de placebogroep.