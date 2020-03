Britse bazooka zet beurzen op winst

Een uur voor de opening zag het er nog naar uit dat de beurzen lager zouden openen, in het zog van de Aziatische beurzen. Wall Street steeg gisterenavond nog met een historische 5 procent , maar de sfeer sloeg afgelopen nacht om nadat president Trump verrassend niet kwam opdagen tijdens een persmoment over het coronavirus.

Beleggers duwden terug de koopknop in nadat de Bank of England om 8 uur Belgische tijd met een noodingreep kwam aanzetten: de rente zakt van 0,75 procent naar 0,25 procent. Daarenboven komen nog extra maatregelen. Zo versoepelt de Bank of England de kapitaalvereisten van de banken om een vlotte financiering richting bedrijven in moeilijkheden te garanderen. Beleggers rekenen op een gelijkaardig steunpakket van de Europese Centrale Bank donderdag.