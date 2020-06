Britse centrale bank breidt opkoopprogramma uit

Negatieve rentes

In het persbericht spreekt de centrale bank nog niet over een mogelijke negatieve beleidsrente in de toekomst. Volgens economen is het onwaarschijnlijk dat de Bank of England de Europese Centrale Bank (ECB) zal volgen in dit beleid. Echter, de Belgisch-Britse bestuurder Gertjan Vlieghe zei in een recent interview met De Tijd dat hij een negatieve rente niet uitsloot.