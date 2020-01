Britse centrale bank houdt rente onveranderd

Een renteverlaging later dit jaar blijft mogelijk, want de Britse centrale bank verlaagde haar groeiprognoses.

De centraal bankiers moesten twee tegenstrijdige ontwikkelingen tegen elkaar afwegen. Enerzijds leeft de Britse economie op sinds de verkiezingen van eind vorig jaar. Dat is een argument om een afwachtende houding aan te nemen. Anderzijds daalde de inflatie naar 1,3 procent, veel lager dan de doelstelling van 2 procent. Dat is een argument om in de rente te knippen.

Begrotingsbeleid

De Belgische bestuurder Gertjan Vlieghe zei twee weken geleden dat hij voor een renteverlaging zou stemmen als de economie niet snel opleeft. Vorige week bleek dat de groei van de Britse economie in januari duidelijk versnelt. De angst voor een harde brexit is gedaald en de Conservatieven hebben een soepeler begrotingsbeleid beloofd. Vlieghe stemde voor een status quo.

Een renteverlaging later dit jaar blijft mogelijk, want de centrale bank verlaagde haar groeiprognoses. De Bank of England voorspelt voor 2020 slechts 0,75 procent groei. In november verwachtte ze nog 1,75 procent groei. Voorts verwacht de centrale bank dat de inflatie tot eind 2021 lager blijft dan de doelstelling.