Britse centrale bank stopt schatkist rechtstreeks geld toe

De beslissing van de Bank of England om de schatkist rechtstreeks geld toe te stoppen geeft de Britse regering ruimte om snel meer geld uit te geven zonder dat ze eerst obligaties moet uitgeven.

Geldcreatie door de centrale bank om rechtstreeks overheidsuitgaven te betalen is geen taboe in het Verenigd Koninkrijk. De Britse regering heeft donderdag aangekondigd dat ze voortaan dieper in het rood kan gaan op haar zichtrekening bij de centrale bank. Dat komt erop neer dat de centrale bank bereid is meer vers geld te drukken en over te maken aan de schatkist.

Dit is een tijdelijke maatregel. Britse schatkist en centrale bank

'Dit is een tijdelijke uitbreiding van de ways and means facility', zeggen de schatkist en centrale bank in een mededeling. 'De maatregel biedt de regering extra financiering op korte termijn om haar kasbeheer te optimaliseren en de goede werking van de markten te waarborgen.'

De twee instellingen beklemtonen dat de Britse regering zich vooral blijft financieren via de financiële markten. 'Elk gebruik van de faciliteit is tijdelijk en voor een korte periode. De faciliteit bestond al en elke opname van geld moet zo snel mogelijk worden terugbetaald voor het einde van het jaar.'

Vele miljarden

De mededeling vermeldt geen bedragen, maar volgens de Britse krant Financial Times gaat het om vele miljarden. Doorgaans neemt de schatkist zowat 400 miljoen op, maar tijdens de financiële crisis van 2008-09 nam zij gedurende enkele weken 20 miljard op. De coronacrisis heeft wereldwijd de economische activiteit fors doen dalen en de begrotingstekorten sterk doen stijgen. De regeringen hebben snel veel geld nodig om de impact van de crisis op de economie te beperken.

De meningen over het belang van de beslissing zijn verdeeld. Volgens sommige waarnemers is dit minstens een symbolisch belangrijke stap naar meer monetaire financiering, met andere woorden geldcreatie door de centrale bank om overheidsuitgaven te financieren. Anderen relativeren het belang omdat de schatkist het geld relatief snel moet terugbetalen.

'Is dit monetaire financiering? Ik zou zeggen van niet als de regering snel het geld terugbetaalt zoals ze belooft', tweet ING-econoom Teunis Brosens. 'Dit is niet erg verschillend van het opkopen van staatsobligaties door de centrale bank.'