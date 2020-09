Britse centrale bank zet zich schrap voor harde brexit

Economen verwachten dat de Bank of England op termijn opnieuw met stimulus op de proppen komt nu in het VK een turbulent einde van 2020 dreigt.

Die stimulus lijkt geen overbodige luxe, alleen al als naar het inflatiecijfer van woensdag wordt gekeken. De inflatie daalde van 1 procent in juli naar 0,2 procent in augustus. Dat is bijzonder laag en ook ver beneden het inflatiedoel van de centrale bank van 2 procent per jaar.

Maar ook in bredere zin is het geloof in een Brits herstel aan het afbrokkelen, nu er een turbulent einde van 2020 wacht. Onlangs keurde het Britse parlement een omstreden brexitwet goed. Daarmee geeft het zichzelf de toelating om terug te komen op de brexitdeal die het begin dit jaar met de Europese Unie sloot, ook al is dat in strijd met het internationaal recht. Daardoor dreigt opnieuw een harde brexit.