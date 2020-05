Britse centrale bank ziet zwaarste recessie in 300 jaar

De Bank of England verwacht dat de Britse economie in 2020 met liefst 14 procent krimpt.

Historisch. Dat is de klap die de Britse economie te wachten staat als we de centrale bank mogen geloven. De Bank of England verwacht dat de economische activiteit in het tweede kwartaal met liefst 25 procent zakt en vanaf het derde kwartaal geleidelijk opleeft. Daardoor zal de Britse economie in 2020 met 14 procent krimpen. Dat zou de grootste achteruitgang zijn sinds 1706, toen het Verenigd Koninkrijk worstelde met een natuurramp en een oorlog.

De centrale bank veronderstelt dat de regering de lockdown geleidelijk versoepelt tussen begin juni en eind september.

De centrale bank veronderstelt in haar 'illustratief scenario' dat de regering de lockdown geleidelijk versoepelt tussen begin juni en eind september. Ze is met die hypothese relatief voorzichtig, want premier Boris Johnson overweegt om al vanaf volgende week enkele beperkende maatregelen af te bouwen. De zware recessie zal de werkloosheidsgraad doen verdubbelen van 4 naar 8 procent.

Herstel in 2021

Over de vooruitzichten op wat langere termijn is de Bank of England dan weer optimistisch. Zij ziet de Britse economie in 2021 met 15 procent groeien en verwacht dat de economische activiteit in de tweede helft van volgend jaar weer even hoog is als eind 2019, net voor de start van de coronacrisis.

De meeste economen verwachten in vergelijking met de centrale bank een mildere recessie in 2020 en een zwakker herstel in 2021. De Europese Commissie voorspelde woensdag dat de Britse economie dit jaar met 8,3 procent zal krimpen en volgend jaar met 6 procent zal groeien.

Monetair beleid

De bestuurders van de Bank of England beslisten donderdag om het monetair beleid voorlopig niet te veranderen. Ze handhaven de basisrente op 0,1 procent en blijven van plan de obligatieaankopen te verhogen naar 645 miljard pond (740 miljard euro).