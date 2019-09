Britse industrie ziet snelste krimp sinds 2012

Het optimisme van industriebedrijven staat op een dieptepunt. Ondernemingen uit de EU mijden Britse leveranciers.

De ellende in de Britse industrie is onverwachts verergerd in de maand augustus.

De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde vorige maand naar 47,4, tegenover 48 in juli. Wie dieper op het cijfer ingaat ziet dat het aantal nieuwe orders in 85 maanden niet zo hard gedaald is. Het aantal nieuwe orders kromp in alle drie de productcategorieën: consumentengoederen, halffabricaten en investeringsgoederen als machines.

Daarnaast is het optimisme onder industriebedrijven ernstig verslechterd. Dat onderdeel van de enquête heeft nog nooit zo slecht gescoord sinds het onderdeel in juli 2012 is toegevoegd aan de vragenlijst.

Ook de export kreeg een tik door de onzekerheid over de brexit en de internationale handelsspanningen. Ondernemers gaven in de enquête aan dat ze de vraag uit het buitenland zagen dalen door de internationale handelsspanningen, de wereldwijde groeivertraging en de brexitonzekerheden.

Grote economische en politieke onzekerheid, gecombineerd met de wereldwijde handelsspanningen, verstikten de prestatie van de Britse industrie. De condities in de industrie verslechterden het meest sinds zeven jaar, doordat bedrijven hun productie verlaagden als gevolg van de diepste daling in het aantal nieuwe orders sinds midden 2012. Rob Dobson Directeur Markit Economics

EU-bedrijven wijzigen aanvoerketens

Er waren zelfs Britse ondernemers die zeiden dat sommige klanten uit de Europese Unie (EU) hun aanvoerketens wijzigden. Deze ondernemingen zouden door de toenemende brexitonzekerheid andere leveranciers van buiten het VK hebben gekozen.

Dat EU-bedrijven mogelijk voor andere leveranciers zouden kiezen is niet verwonderlijk. Bij een harde brexit zullen het VK en de EU voor hun handel terugvallen op de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WHO). De verwachting is dat de levering van producten uit het VK sterk zal vertragen na een harde brexit, er wordt zelfs gevreesd voor een infrastructureel infarct. Daarnaast moeten ondernemingen dan plots invoerrechten gaan betalen op spullen die ze uit het VK halen. Bedrijven die niet op deze risico's zitten te wachten, zoeken hun heil dus het best ergens anders.

Boris Johnson