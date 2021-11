Britse link geeft resultaten Elia stroomstoot

De hoofdreden is ironisch genoeg de energiecrisis in Europa. Die zorgt voor grote verschillen in de regionale groothandelsprijzen voor elektriciteit en dus flink wat 'verkeer' in Nemo Link, de onderzeese kabel tussen het Verenigd Koninkrijk en Zeebrugge.

Nemo Link is met zijn niet-gereguleerde winst een vreemde eend in de Elia-bijt. Bij de netbeheerder moet je als belegger alles vergeten wat je over aandelen denkt te weten. Investeringen verlagen niet de winst, ze verhogen ze integendeel. Naarmate Elia meer investeert in het netwerk, mag de beheerder van de toezichthouders in België (Elia Transmission) en Duitsland (50Hertz) meer winst boeken op zijn geïnstalleerde 'park' van hoogspanningsmasten en -lijnen. De 'gereguleerde activa' of RAB, in het jargon. Nemo valt buiten dat 'park'.