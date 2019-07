Britse ministers praten pond in de prak

Het pond zit in een glijvlucht tegenover de euro en de dollar, nu Britse ministers elkaar voor de voeten lopen met stoere taal over een chaotische Europese exit op 31 oktober.

In lijn met de 'salamicrash' van de jongste weken zet het Britse pond maandag zijn glijvlucht voort. De euro klimt naar 0,9024 pence en is intussen 6 procent duurder dan de 0,85 pond begin mei. Met 1,1082 dollar staat de sterling nu tegenover de Amerikaanse munt op het laagste peil in twee jaar.