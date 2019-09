Britse monetaire havik maakt rechtsomkeert

Saunders maakt deel uit van het rentecomité van de Britse centrale bank en staat bekend als een uitgesproken havik (iemand die voor een streng monetair beleid is). Maar hij lijkt nu rechtsomkeert te maken. 'Zelfs als het VK een harde brexit weet te voorkomen is het plausibel dat er een renteverlaging komt', zei hij bij Barnsley & Rotherham, de lokale kamer van koophandel in Yorkshire.

De beleidsmaker vreest dat de bezorgdheid over de brexit de komende maanden aanhoudt. 'Ook zonder harde uittreding is het nog goed mogelijk dat de toestand twijfelachtig blijft. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er een of meerdere keren een uitstel komt. Elk van die uitstellen kan eindigen in een no-dealbrexit. Zelfs als er een deal komt, zal de onzekerheid hoog blijven. Dan is het onduidelijk hoe de handelsrelaties met de EU en andere landen zich ontwikkelen.'