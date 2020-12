Britse zorgen halen kerstrally onderuit

De Europese beurzen duiken stevig in het rood, met 'verlaat-het-huisaandelen' op kop.

De Europese beurzen starten de kerstweek met stevig verlies: in Brussel duikt de Bel20 tot ruim 2 procent lager, een gelijkaardig verlies is er voor de Europese korf steraandelen Euro Stoxx50 .

De grootste verliezen zijn er in Brussel voor typische 'verlaat-het-huisaandelen', die beleggers dumpen nu de vaccinhoop uit november overschaduwd wordt door de vrees voor een lange winter verplicht thuiszitten. Bierreus AB InBev gaat in Brussel ruim 3 procent lager, bioscoopuitbater Kinepolis tuimelt 5 procent.

De luchtvaartsector is het zwaarst getroffen, nu grote delen van Europa vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk verbieden. IAG , het moederbedrijf van British Airways, duikt 15 procent in het rood, voor Air France-KLM is er 7 procent verlies.