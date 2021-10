Brommende centraal bankiers jagen Brits pond aan

Bank of England-gouverneur Andrew Bailey waarschuwt dat actie (lees: een renteverhoging) nodig is om te vermijden dat de huidige inflatieopstoot bij bedrijven en gezinnen 'ingebed' raakt.

Valutahandelaars in de Londense City beperken zich best niet tot de lectuur van Financial Times als ze goed beslagen op hun (virtuele) kantoor willen komen. Voor een vette knipoog van Bank of England-gouverneur Andrew Bailey over het rentebeleid moesten ze dit weekend in de kolommen van de Yorkshire Post zijn.

Bailey sprak met het Noord-Engelse dagblad naar aanleiding van de plannen van premier Boris Johnson om via investeringen de economische achterstand van Noord-Engeland ten opzichte van Londen te verminderen. Maar onvermijdelijk kwam in het interview ook de olifant in de kamer aan bod: de huidige sterke inflatieopstoot, met vooral uit de pan swingende prijzen voor energie.

Er wacht ons een delicate en uitdagende job om te vermijden dat de stijgingen permanent ingebed raken. Andrew Bailey Gouverneur Bank of England

Tot nog toe hanteerden westerse centraal bankiers het mantra dat de opstoot 'tijdelijk' is en dus geen reden om het beleid snel van de koers te doen veranderen. Maar die consensus brokkelt af. De centrale banken van Noorwegen en Nieuw-Zeeland krikten al voor het eerst sinds het begin van de pandemie de rente op.

Ook Bailey lijkt niet echt meer te geloven in inflatie als 'tijdelijk fenomeen'. 'We zien enkele grote en onwelkome prijsstijgingen', klinkt het. 'Dus wacht ons een delicate en uitdagende job om te vermijden dat die (die stijgingen, red.) permanent ingebed raken, aangezien dat erg schadelijk zou zijn'.

Met andere woorden: Bailey is ervoor beducht dat de fors duurdere energie- en grondstoffenfactuur bij bedrijven en gezinnen hoge inflatieverwachtingen in de geesten betonneert, wat potentieel een loon-prijssignaal op gang kan trekken.

In een ander dagblad brak Bank of England-bestuurder Michael Saunders een lans voor een sneller dan verwachte exit van het huidige (bijna)-nulrentebeleid. 'Het is gepast dat de financiële markten een sneller dan verwachte verstrakking van het beleid incalculeren', vertelde Saunders, de meest notoire inflatiehavik in het schoot van de BoE, aan de Daily Telegraph.

Beleggers verwachten nog dit jaar een eerste renteverhoging van de BoE en verwachten dat de rente eind 2022 0,75 procent beloopt, tegenover 0,10 procent nu. Met andere woorden: mogelijk komt er al op de vergadering van 4 november vuurwerk, al is de kans groter dat er pas tegen december een consensus is.

Frank Vranken, de hoofdstrateeg bij de vermogensbeheerder Edmond de Rothschild Europe, is niet verrast door de scherpe retoriek van de Britse centraal bankiers. 'Centraal bankiers worden geconfronteerd met de mogelijke combinatie van lagere groei én oplopende prijzen. Consumenten laten het vele geld in circulatie rollen, terwijl het productaanbod op allerhande flessenhalzen stoot. Prijsverhogingen zijn dan een wiskundige zekerheid.'