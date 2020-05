Brussel: 2 fast, 2 furious

De hijskraan bij CFE of de beursrally sinds maart: te snel te hoog willen reiken is niet zonder risico.

De Europese beurzen incasseren een serieuze tik. Beleggers zijn niet gerust op de resultatenseizoen, zeker niet in de banksector. En de groeiende 'Koude Oorlog' tussen China en de Verenigde Staten baart beleggers evenzeer zorgen.

In Brussel deelt de Bel20 in de stevige verkoopgolf op de Europese beurzen, die weliswaar afgezet moet worden tegen de stevige rally die de beurzen sinds het dieptepunt in maart geboekt hadden. De beursbarometer tuimelt rond de middag ruim 4 procent naar 2.967 punten.

Een rally die een beetje snel erg hoog ging, gelet op de vele data die intussen wezen op de enorme economische schade die de maatregelen om de impact van het coronavirus in te beperken meebrengen. Wat ook misschien iets te snel te hoog ging, was de enorme hijskraan van DEME. Een zwaar ongeval in de Oost-Duitse havenstad Rostock zal de oplevering van het buitengaats installatieschip Orion van de baggeraar aanzienlijk vertragen en dus geld kosten.

De ineenstorting van de megakraan op de Orion 1

Het nieuws stuurt DEME-eigenaar CFE 5,2 procent lager naar 67 euro, wat het verlies sinds begin dit jaar 31 procent brengt. 'De vertraging betekent dat CFE capaciteit in de markt moeten huren, wat op de productiviteit zal wegen', stelt KBC Securities-analist Bart Cuypers. Hij denkt wel dat CFE de huur zal kunnen verhalen op kraanbouwer Cosco/Liebherr. De Orion zou normaal gezien een belangrijke rol spelen bij twee grote Britse buitengaatse windprojecten van DEME: Hornsea Two voor de kust van het Engelse Yorkshire en Moray East in de Schotse fjord Moray Firth.

Opvallend nieuws zondagavond: in een persbericht kondigde FNG aan dat Dieter Penninckx opstapt als CEO van de modegroep. Een andere mede-oprichter, Manu Bracke, neemt over. Voorzitter Roald Borré verwijst voor de exit naar 'gezondheidsredenen'. 'Hij moet het een heel stuk kalmer aan doen'. Penninckx krijgt voorlopig geen andere functie bij de holding boven retailers als Brantano, Fred & Ginger en Miss Etam.

De coronacrisis treft het bedrijf midscheeps. De groep ging bovendien vlak voor de crisis extra schulden aan voor de overname van het Scandinavische Ellos. Naar de precieze schuldenlast is het raden, want de belegger moet blind varen omdat FNG de resultaten per 31 december 2019 nog altijd niet gepubliceerd heeft.

'We ramen dat over 2019 tegenover 74 miljoen ebitda (brutobedrijfswinst, red.) 400 miljoen nettoschulden stonden', becijfert ING-analist D'Haese. 'De vertraging kan dus mogelijk het gevolg zijn van twijfels die de revisor heeft over het voortbestaan in 'going concern''. D'Haese denkt dat een kapitaalverhoging essentieel is om te overleven, maar ook daar is er geen enkel nieuws of communicatie rond.

Nu het water FNG dusdanig aan de lippen staat dat obligatiehouders gevraagd wordt om de eerstvolgende rentebetaling een jaar uit te stellen, is bij beleggers ook het laatste restje vertrouwen in de modeketen vervlogen. Het aandeel tuimelt 25 procent naar 3,50 euro, een diepterecord en ruim 80 procent lager dan begin dit jaar.

Fanmail uit Londen

Care Property Invest heeft er een fan bij: Berenberg start de opvolging van de specialist in zorgvastgoed met een koopadvies en koersdoel van 31,50 euro. Analisten Alexander Makar en Kai Klose loven in een lijvig 'startrapport' de kwaliteitsvolle portefeuille zorgcentra in België en Nederland.

'Het aandeel profiteert van uitstekende zichtbaarheid met huren die gemiddeld 17 jaar lopen en aan de inflatie gekoppeld zijn, een gemiddelde looptijd van de schulden van zeven jaar en een helft van de zorgcentra die aan de meest stabiele uitbater van allemaal is verhuurd: de overheid', luidt het.

De analisten erkennen dat de covid-19 crisis tijdelijk voor druk kan zorgen op de bezettingsgraad van de centra, maar onderstrepen dat de langetermijntrends intact zijn. Een verouderende bevolking en een sector die nog sterk versnipperd is. Zeker bij de noorderburen. 'In België is de consolidatie al goed gevorderd, met één derde van de markt in private handen. In Nederland is de consolidatie van de zorgsector nog maar net begonnen, met slechts 10 procent in de handen van privé'.

Care Property noteert stabiel op 26,80 euro, wat in dit beursklimaat al een prestatie kan genoemd worden.

Na PostNL voorbeurs komt maandag nabeurs Bpost . Net als bij PostNL leggen analisten de lat niet hoog. Ze rekenen gemiddeld op 900 miljoen euro omzet, tegenover 907 miljoen een jaar eerder. De bedrijfswinst zien ze op 74 miljoen uitkomen, een forse krimp tegenover de 92,6 miljoen een jaar eerder.

Op het eerste gezicht lijkt die forse winstdaling bij een bescheiden omzetkrimp verrassend, maar dat is het niet. De snel groeiende pakjes compenseren in omzet de snel krimpende brievenpost, maar absoluut niet in rendabiliteit. PostNL rapporteerde een versnelde krimp van de brievenpost: minus 12,8 procent, met 2 procentpunt extra daling als gevolg van de covid-19 crisis.

De concurrentie in pakjes is - onder meer via PostNL - bikkelhard, zelfs - voorlopig - zonder Amazon Logistics als extra rivaal. Bovendien leidt het nieuwe postbedeelsysteem om in te spelen op die fors gekrompen brievenpost op korte termijn tot hogere kosten.