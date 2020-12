Brussel: 21 gram weegt zwaar genoeg voor een kerstrally

Deze ochtend is de boodschap dat alvast voor zo'n 50 miljoen cash een bestemming gevonden is. Het gros gaat naar Stockholm. 21 Grams is een digitale postspeler, de naam verwijst naar het maximumgewicht voor een brief met de goedkoopste postzegel. Maar CEO Hans Leybaert is het vooral om de andere business te doen: de facturatie voor grote klanten. 'Met deze deal krijgen we toegang tot de enorme Scandinavische kmo-markt', stelt Leybaert.