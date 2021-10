Brussel: 80 procent winst, dat volstaat voorlopig

Beurshuis JPMorgan dat KBC van de kooplijst haalt, het klinkt dramatisch. Tot je die adviesknip afzet tegen wat voorafging.

De Bel20 last even een pitstop in. De Brusselse beursbarometer brokkelt licht af tot 4.140 punten.

KBC koerst een half procentje lager op 79,74 euro. JPMorgan verlaagt na de sterke koersrally van de jongste weken het advies voor de bank- en verzekeringsgroep van 'kopen' naar 'houden', het koersdoel blijft onveranderd op 85 euro. Een koersdoel dat intussen in zicht is gekomen, vandaar de adviesknip.

Pro memorie: KBC is dit jaar tot nog toe de best presterende Bel20'er met een winst van 40 procent (zie grafiek). Dit dankzij de renteverhogingen in de tweede thuismarkt Tsjechië die de winstgroei stimuleren én het vooruitzicht op stevige dividenden nu de Europese Centrale Bank de handrem op uitkeringen los heeft gemaakt.

De adviesverlaging voor KBC komt er in een lijvige update van JPMorgan-sectoranalist Raul Sinha over de Benelux-banken. Met KBC is niets fundamenteels mis, alleen zitten die 'fundamentals' nu volgens Sinha wel stevig in de koers verrekend. 'Over de jongste 12 maanden is het aandeel KBC met 83 procent gestegen, nog bijna 10 procentpunt beter dan de Europese bankensector', merkt Sinha op. 'Tegen 1,7 keer de boekwaarde, terwijl de sector aan 1 keer de boekwaarde noteert, is KBC nu correct gewaardeerd'.

Sinha vervolgt: 'Er is weinig ruimte voor extra verhogingen van de winstverwachtingen, nu we al rekening houden met een Tsjechische basisrente van 2,75 procent eind 2022 en een normalisatie van de voorzieningen voor probleemkredieten'.

De analist stipt aan dat alle Benelux-banken door de tijdens de pandemie opgespaarde winsten intussen over de flink wat 'surpluskapitaal' beschikken, zeg maar de buffer bovenop de internationale kapitaalnormen. Voor KBC beloopt dat surplus 30 procent van de huidige beurswaarde, voor ING 44 procent en voor ABN AMRO zelfs 51 procent.

Let wel: dat wil niet zeggen dat die banken dat surplus ook meteen zullen uitkeren, aangezien met name KBC en ABN AMRO zelf extra strenge buffers hanteren om bijvoorbeeld rond overnames voldoende flexbiliteit over te houden.

Toch blijft er volgens Sinha stevig wat ruimte voor uitkeringen over. Hij voorspelt bovenop het opgespaarde dividend van bruto 2 euro per aandeel over boekjaar 2020 én het voorschotdividend van 1 euro bruto - beide uit te keren in november - ook ruimte voor een slotdividend over boekjaar 2021 van 2,29 euro bruto in het voorjaar van 2022. Samen zou zich dat in een rendement van 6,6 procent vertalen, al merkt de JPMorgan-analist op dat er voor het management ruimte is om nog méér uit te keren.

Merk op dat de klim van 40 procent voor KBC sinds Nieuwjaar een stevige boost vormde voor de Bel20. Door die klim is het aandeel nu veruit het invloedrijkste aandeel in de korf, met een weging van 14 procent. AB InBev, Argenx en UCB - in maart bij de jaarlijkse herschikking nog ongeveer op ooghoogte van KBC - volgen nu met elk ongeveer 10 procent op ruime afstand.

KBC heeft de voorbije weken Aperam , de specialist in roestvrij staal met belangrijke vestiging in Genk, voorbijgefietst als best presterende Bel20'er. Na een verschroeiende eerste jaarhelft, is het aandeel Aperam even buiten adem geraakt. Jefferies verlaagt in de aanloop naar het rapport over het derde kwartaal het koersdoel van 54 naar 48 euro, het advies blijft 'houden'.

Het beurshuis stipt aan dat de vraag vanuit de autosector verzwakt is, door de chipschaarste. Daardoor wordt een deel van de productie naar andere sectoren verschoven, waardoor het aanbod iets minder krap is dan in het voorjaar. 'Duidelijk is dat het superjaar 2021 voor de staalsector niet voor herhaling vatbaar is, de hamvraag is nu hoe een 'normaal jaar' er zal uitzien'.