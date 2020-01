Brussel: AB InBev weegt op Bel20

In Brussel blijft de Bel20 worstelen met de grens van 4.000 punten, mede door de matte prestatie van steraandeel AB InBev.

Ron de middag noteert de Bel20 0,3 procent lager op 3.997 punten. De beursbarometer blijft dus worstelen met de grens van 4.000 punten.

En dat geworstel is de jongste weken vooral het gevolg van één aandeel AB InBev , dat ook vandaag 0,8 procent afbrokkelt naar 71,44 euro. AB InBev maakt 11 procent uit van de aandelenkorf en is zo na KBC (12%) het meest richtinggevende aandeel.

Analist Fernard de Boer van Degroof Petercam verlaagt het advies voor de biergigant van 'kopen' naar 'houden'. Het koersdoel ligt op 80 euro. Het aandeel staat onder druk na een zwak rapport over het derde kwartaal, toen CEO Carlos Brito de prognose voor heel 2019 temperde.

De Boer verlaagt zijn organische groeiprognose voor 2019 van 4,9 naar 4,3 procent. In het vierde kwartaal kwam de organische groei volgens hem uit op 2,7 procent. De brutobedrijfswinst (ebitda) ziet de Boer over 2019 uitkomen op 21,4 miljard dollar, goed voor 3,5 procent organische groei. Zijn eerdere voorspelling was een groei van 7 procent. 'We zitten nu in lijn met de bedrijfsprognose van 'matige groei'. Het is jammer dat AB InBev die prognose niet kwantificeert', zegt de Boer.

'We hebben het gevoel dat de concurrentie in bier toeneemt, in meerdere regio's en in meerdere segmenten, ook in premiumbier. Bijgevolg zal AB InBev de marketinginspanningen moeten opvoeren om omzetgroei te kunnen boeken', zegt Fernand de Boer.

De analist wijst erop dat de brouwer tegen 18 keer de verwachte winst voor 20 noteert. 'Dat is een korting van 10 procent tegenover sectorgenoten. Dat vermindert het neerwaartse risico. Maar gezien de matige winstvooruitzichten zien we ook geen reden voor een herwaardering van het aandeel op korte termijn.'

De zenuwachtigheid rond het bieraandeel stijgt in aanloop naar de jaarresultaten op 27 februari. Over de voorbije 12 sessies dook het aandeel 10 keer in het rood.

Picanol probeert vandaag stap voor stap voorzichtig productie opnieuw op te starten. Het aandeel van de weefgetouwenproducent is sinds vorige week dinsdag geschorst tot de financiële impact van de cyberaanval kan becijferd worden.

De financiële impact is nog niet duidelijk, maar KBC Securities-analist Guy Sips merkt wel op dat de weefgetouwenfabrikant over een dubbele bodembeschermer beschikt. 'Merk op dat het belang van Picanol in Tessenderlo 560 miljoen euro of 31,6 euro per aandeel vertegenwoordigt. Samen met de cash op de balans is daarmee twee derde van de beurswaarde 'gedekt'', becijfert Sips.