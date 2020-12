Brussel: ADAS en VAPS, de lekkerste lettersoep

Vierletterwoorden zijn in het Engels niet zo fraai, maar beleggers klinkt de lettersoep ADAS en VAPS als muziek in het oren. Mét bijhorende recordkoers voor D'Ieteren.

De Bel20 last na de verschroeiende vaccinrally van november even een pitstop in, uitgerekend net nu de eerste vaccins ingespoten worden. De beursbarometer gaat een bescheiden 0,3 procent lager naar 3.685 punten.

'Onderweldigend.' Zo noemt - vertaald naar slecht Nederlands - Jefferies de strategische update van Bpost , al handhaaft het beurshuis wel tot nader order het koersdoel van 12 euro en het koopadvies. Analist David Kerstens: 'De update bevat weinig concrete financiële doelstellingen en de dividendpolitiek is zuiniger dan verwacht: 30 tot 50 procent van de nettowinst, de consensus rekende op 60 procent.'

Dit jaar is duidelijk gebleken wat een enorme hefboom e-commerce op de waardecreatie kan zetten. Dus houden meer investeringen in pakjes en logistiek perfect steek. Thomas Couvreur Analist KBC Securities

Kortom: beleggers kunnen de zuinige en veeleer vage update van Bpost-CEO Jean-Paul Van Avermaet maar matig appreciëren, ook al erkennen analisten tegelijkertijd dat het logisch is om cash prioritair in e-commerce te investeren. 'Dit jaar is duidelijk gebleken wat een enorme hefboom e-commerce op de waardecreatie kan zetten. Dus houden meer investeringen in pakjes en logistiek perfect steek', schrijft KBC Securities-analist Thomas Couvreur.

Op korte termijn overheerst echter duidelijk de teleurstelling: het aandeel Bpost koerst 7,7 procent lager naar 9,18 euro.

De belegger is duidelijk niet onder de indruk van het gemor van 'de grote kleine aandeelhouder' bij Orange Belgium : de telecomoperator sloft 0,2 procent hoger naar 21,85 euro en blijft dus onder de 22 euro per aandeel die Parijs veil heeft om de minderheidsaandeelhouders uit te roken.

Een van de opvallendste stijger op de Brusselse beurs is D'Ieteren : De Brusselse holding, met als kroonjuweel autobeglazingsdochter Belron, vlamt 10 procent hoger naar 66,90 euro. KBC Securities verhoogt het koersdoel fors, van 61 naar 86 euro. Het advies blijft logischerwijs 'kopen'.

'We denken dat de bedrijfswinst bij Belron tegen 2025 kan verdubbelen tot 847 miljoen euro, van 400 miljoen over het boekjaar 2019', stellen de analisten Michiel Declercq en Wim Hoste. Dit vooral dankzij twee vierletterwoorden: ADAS, het groeiende woud van sensoren op elke voorruit dat telkens weer juist afgesteld moet worden, en VAPS, een groeiende focus op meer rendabele diensten ('Value Added Products & Services') boven op het 'simpele' vervangen van een ruit. Denk aan nieuwe ruitenwissers of verse ruitenwisser- en koelvloeistof: allerhande basic onderhoud waar een drukbezette (leasing)klant niet altijd nog tijd voor heeft of maakt.

UBS is in een lijvige update optimistischer geworden over de chemiesector, nu er met de eerste vaccins een vervaldatum staat op de pandemie. De sectoranalisten geven daarom de voorkeur aan de meest conjunctuurgevoelige bedrijven uit de branche, BASF en Lanxess. Die krijgen beide een koopadvies achter zich.

Omgekeerd verdwijnt Akzo Nobel van de kooplijst. De verfreus was dankzij de doe-het-zelfrage tijdens de pandemie een relatieve winnaar, maar krijgt het in 2021 iets moeilijker.

Voor Solvay verhoogt hoofdanalist Andrew Stott de prognose voor de brutobedrijfswinst in 2021 met 7 procent, dankzij een iets optimistischer inschatting over het herstel in de luchtvaartsector. Die laatste is een belangrijk klant van de lichtgewicht composietmaterialen van de chemiegroep. Het advies blijft echter 'neutraal', met een koersdoel van 100 euro.