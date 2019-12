Brussel: Akka akka tuut tuut, weg zijn wij

Terwijl de kerstrally even een pitstop inlast, kleurt de jongste Brusselse beurstelg de beursdag met een Noorse deal.

Even geduld, aub. De Bel20 moet nog wat langer wachten op de grens van 4.000 punten, een peil dat de Brusselse beursbarometer voor het laatste anderhalf jaar geleden - in maart 2018 - liet optekenen.

De Bel20 sluipt 0,1 procent hoger naar 3.970 punten. Echt grote bewegingen zijn er niet in de korf steraandelen.

Meer actie is er elders op de koersenbord: Akka Technologies trekt een spurtje van 4,6 procent naar 63,30 euro. De Frans-Belgische ingenieursgroep, de jongste telg op de Brusselse beurs, neemt Data Respons over, een in Oslo genoteerd bedrijf dat processoren ontwikkelt. Akka biedt 48 Noorse kronen per aandeel (20 procent premie op de slotkoers van woensdag). Data Respons aanvaardt het bod van omgerekend 366 miljoen euro.

Akka schat de synergievoordelen op zo’n 200 miljoen euro per jaar (vanaf jaar 3) en mikt op 25 miljoen euro extra bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebita). KBC Securities noemt de deal 'goed nieuws en strategisch correct'. Het beurshuis herhaalt zijn koopadvies voor Akka met een koersdoel van 74 euro.

Aedifica klimt 1,2 procent naar 108,20 euro. De specialist in zorgvastgoed stond recent onder druk omdat hij dieper in de buidel moet tasten in de pogingen om de Finse branchegenoot Hoivatilat over te nemen, een zeldzame hobbel in het steile expansiepad van de groep. Maar intussen zegt CEO Stefaan Gielens die expansie wel onverdroten voort, met de overname van nog eens zeven te renoveren Duitse rusthuizen voor 64 miljoen euro.

'Sinds de kapitaalverhoging van 418 miljoen euro in mei, belopen de aangekondigde investeringen al 490 miljoen euro', becijfert KBC Securities. Met een blik op die 'hogesnelheidsinvesteringen' handhaaft analist Wido Jongman zijn koopadvies en koersdoel van 125 euro. Kepler Cheuvreux stipt aan dat de Duitse portefeuille van Aedifica zo boven het half miljard stijgt. Ook dit beurshuis herhaalt het koopadvies, met een koersdoel van 115 euro.

Floridienne zoekt een koper voor zijn belang in SNAM, een Frans recyclagebedrijf voor autobatterijen. Het voedings- en industrieconglomeraat meldt dat het interesse kreeg van 'verschillende internationale investeerders' om het belang van 72 procent over te nemen. In een interview met Bloomberg wil CEO Gaetan Waucquez niet kwijt wie de geïnteresseerde partijen zijn. Wel meldt hij dat het een partij moet zijn 'die toegevoegde waarde kan bieden en van SNAM een nog performanter bedrijf kan maken'.

SNAM heeft twee fabrieken in Frankrijk. Het bedrijf draait een omzet van 18 miljoen euro via de verkoop van metalen als nikkel, kobalt en cadmium. Die haalt het uit afgedankte batterijen voor treinen, vliegtuigen en elektrische wagens.

'Dit kan de waarde van de batterijen-afdelingen naar boven halen', oordeelt KBC Securities. Het beurshuis verhoogt het koersdoel van 200 naar 215 euro, maar blijft wel adviseren om het aandeel bij te houden. Beleggers zijn enthousiast over het bod en sturen het aandeel 3 procent hoger naar 199 euro.

Nog meer nieuws uit Frankrijk is er bij Tessenderlo . De chemiegroep koopt van de Duitse branchegenoot Rehau een Franse fabriek voor kunststof buizen over om zijn eigen dochter DYKA te versterken.

'Een vrij kleine deal, maar in lijn met de strategie van Tessenderlo om ondergewaardeerde activa met turnaroundpotentieel te kopen,' stipt ING-analist Stijn Demeester aan. Hij herinnert er aan dat DYKA voor hetvan de afdeling 'Industrial Solutions' tekent, een afdeling die op zijn beurt zo'n 30 procent van de omzet en 16 procent van de bedrijfswinst van de groep vertegenwoordigt'.