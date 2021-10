Brussel: 'Als jullie niet kopen, doen wij het wel'

GBL en Econocom. Twee bedrijven die manifest niet tevreden zijn over de 'waardering' die ze letterlijk en figuurlijk van beleggers krijgen. En dus maar zelf in bulk kopen.

De Bel20 hervat in het spoor van de Europese collega's - en het 56ste record op Wall Street maandag - na een aarzelende start de remonte. De beursbarometer koerst 0,5 procent hoger op 4.238 punten.

De grootste stijger in de Bel20 en in Brussel tout court is Galapagos , met een herstel van 5,8 procent tot 46,64 euro. Na meerdere opdoffers over de productenpijplijn noteert de Mechelse biotechnologiegroep tegen een korting op de cash die op de bankrekening staat.

Met andere woorden: beleggers waarderen de overblijvende onderzoekspijplijn op minder dan nul (zie grafiek).

De Amerikaanse blog Insider Monkey schreef gisterenavond dat 'hefboomfondsen zich op Galapagos storten', op basis van een speurtocht in de databank van de Amerikaanse beurswaakhond SEC naar '13F-filings'. Dat is de kwartaalrapportering van alle grote beleggers - inclusief hefboomfondsen - over de grootste participaties. Per 30 juni dook Galapagos op in 23 portefeuilles, een record volgens Insider Monkey.

De beurswaarde van Galapagos piept zo weer nipt boven 3 miljard euro. Nog altijd een korting van 2 miljard op de jongst gerapporteerde bankrekening van 5 miljard per 30 juni.

Over (te) geringe beleggersappreciatie kan GBL een mondje meespreken. De Brusselse holding klaagt bij monde van CEO Ian Gallienne geregeld over de hardnekkig hoge korting op de intrinsieke waarde die beleggers op het aandeel plakken.

En dus blijft de holding in bulk eigen aandelen opkopen. Vorige week startte de groep het vierde rondje inkopen van 500 miljoen euro, dat intussen voor een kleine 4 procent uitgevoerd is. Nummer vier is dubbel zo groot als de drie eerdere inkooprondjes van 250 miljoen. Per 22 oktober had GBL 11,39 miljoen eigen aandelen in bezit, goed voor 7,1 procent van het kapitaal.

Die koopwoede legt een bodem onder de koers - en plafonneert enigszins de korting die beleggers op de netto-actiefwaarde toepassen - maar vertaalt zich maar mondjesmaat in kooporders bij het 'brede' publiek. Het aandeel GBL koerst 0,5 procent hoger op 99,68 euro.

Lees Meer CEO GBL misnoegd over 'lage' beurskoers

Een opvallende 'dienstmededeling' maandagavond bij Econocom . De IT-dienstengroep roept voor 30 november een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeen.

Agendapunt? Een verhoging van het plafond op de inkoop van eigen aandelen. Dat plafond ligt op 20 procent. Dat moet liefst 40 procent worden. Met andere woorden: Econocom wil tot 88 miljoen van de 221 miljoen uitstaande aandelen kunnen inslaan.

'Deze beslissing past in het al jaren voortgezette beleid om eigen aandelen in te kopen', klinkt het. Econocom heeft via eerdere eigen bulkinkopen en het dochterbedrijf BIS intussen meer dan 30 miljoen stukken of 16,5 procent van zichzelf in handen.

De inkopen zijn in zekere zin 'indirect' hogere toekomstige dividenden, aangezien bij latere vernietiging van de ingekochte aandelen de toekomstige winst over minder 'hongerige mondjes' verdeeld moet worden. Het is ook een manier voor CEO en grootaandeelhouder Jean-Louis Bouchard om de controle helemaal te betonneren. Bouchard is al goed voor 40 procent van de aandelen en - via dubbel stemrecht en het feit dat ingekochte eigen aandelen geen stemrecht hebben - meer dan 60 procent van de stemrechten.

Een inkoop van 40 procent van de eigen aandelen zou in combinatie met het belang van 40 procent dat de voorzitter heeft nauwelijks nog voldoende aandelen bij het brede publiek laten voor grote beleggers. Kris Kippers Degroof Petercam-analist

'Een inkoop van 40 procent van de eigen aandelen zou in combinatie met het belang van 40 procent dat de voorzitter heeft nauwelijks nog voldoende aandelen bij het brede publiek laten voor grote beleggers', zegt Degroof Petercam-analist Kris Kippers.

'Dus kan weer speculatie ontstaan over een beursexit. Een andere mogelijkheid is een grote overname, waarbij het management een deel van de eigen aandelen als pasmunt aanwendt. Al lijkt dat bij de huidige beurskoers weinig waarschijnlijk, aangezien het management overtuigd is van de onderwaardering van de aandelen.'

Kippers handhaaft zijn koopadvies en koersdoel van 4,10 euro en wijst op de verwachte winstgroei en interessante waardering.