Brussel: Avanti? Euhm ...

Avantium en Shurgard. Een oefening in contrasten onder twee beursnieuwkomers van de jongste jaren.

De Bel20 slaagt er donderdag in de maandag bij de heropeningsrally opgezette handrem wat los te wrikken. De beursbarometer trekt 0,5 procent hoger naar 3.953 punten en sluipt weer een beetje dichter bij de grens van 4.000 punten.

Dat is in belangrijke mate aan één aandeel te danken: AB InBev , met een weging van 12,6 procent met voorsprong de invloedrijkste Bel20'er. KBC volgt met 11,4 procent op enige afstand, Argenx is het nummer drie met 9,5 procent.

AB InBev is het enige door ons opgevolgde drankaandeel dat in de loop van 2021 theoretisch in koers kan verdubbelen. Laurence Whyatt Barclays-analist

De grootste brouwer ter wereld trekt een spurt van 4,5 procent naar 56,90 euro en levert in zijn eentje de Bel20 dik 20 punten extra winst aan. Met dank aan een koopadvies van het beurshuis Barclays, dat woensdag ook al Galapagos een boost gaf met een - zeldzaam - koopadvies. Analist Laurence Whyatt verhoogt het advies voor AB InBev naar 'kopen' en het koersdoel naar 72 euro.

'AB InBev is het enige door ons opgevolgde drankaandeel dat in de loop van 2021 theoretisch in koers kan verdubbelen', klinkt het.

Het koersdoel toont dat Whyatt niet denkt dat het zo'n vaart zal lopen, maar een potentieel van 36 procent tegenover de huidige koers is ook stevig. 'We denken dat beleggers het potentieel voor margeherstel fors onderschatten. Een misvatting die mogelijk al op 6 mei met het rapport over het eerste kwartaal rechtgezet kan worden.'

Whyatt raamt dat de winstmarge in 2021 met 1,7 procentpunten kan herstellen, een gedeeltelijk herstel tegenover de forse krimp met 4,7 procentpunten in het pandemiejaar 2020. Dat vooral dankzij een herstel van de verkoopvolumes met 8 procent, en een heel stuk minder via prijsverhogingen. Op dat vlak zegt Whyatt kritisch te blijven.

Telenet grossiert de jongste tijd in koopadviezen. Vorige week was er al Berenberg, dat potentieel flink wat meerwaarde ziet in het zendmastenpark van de nummer twee van de Belgische telecom.

Beurshuis ABN AMRO, tegenwoordig voluit ABN AMRO Oddo BHF, verhoogt het advies van 'neutraal' naar 'outperform' en krikt het koersdoel van 35 naar 43 euro op. De bank waardeert de telecomgroep vooral voor het riante dividendrendement van ongeveer 8 procent bruto. Dat dividend is ondanks de hogere investeringen in de joint venture met Fluvius in infrastructuur of een eventuele volledige overname van VOO niet in gevaar, stelt analist Konrad Zomer.

Telenet koerst 1 procent hoger op 35,42 euro.

De kogel is door de kerk: Avantium haalt via een voor grote beleggers gereserveerde kapitaalronde 28 miljoen euro op om de al jaren aangekondigde bioplasticfabriek gefinancierd te krijgen.

Om de 5,2 miljoen nieuwe aandelen te slijten moest Avantium de stukken tegen 5,35 euro, een korting van 8 procent op de jongste slotkoers, aanbieden. De kleine belegger van het eerste uur ziet - boven op de koersdaling sinds de beursgang - zijn belang stevig, met zo'n vijfde, verwateren.

Avantium trok in 2017 tegen 11 euro per aandeel met vage plannen voor een droomfabriek naar de beurs en was tot voor kort een seriële ontgoocheling. De vooropgestelde fabriek - die nu in Delfzijl in plaats van in Antwerpen moet komen - voor pefflessen liep alsmaar meer vertraging op.

Die ontgoochelingen vertaalden zich in een gedecimeerde beurskoers. Vorig jaar was er wel een in het ijle opverende koers, toen een populaire Britse website een oud persbericht over kartonnen Coke-flessen recycleerde.

Avantium zakt 2,9 procent naar 5,66 euro. Daarbij weegt de verwatering iets zwaarder dan het feit dat de financiering van Delfzijl iets dichterbij komt. Al blijft KBC Securities-analist Wim Hoste sceptisch. 'De kapitaalronde dicht de kloof niet helemaal. Er is 55 miljoen euro nodig. We blijven bezorgd over de grote financieringsnood van Avantium, in combinatie met de lange weg naar winstgevendheid.'

Succesvoller is het parcours van Shurgard , dat een jaar later naar de beurs trok.

UBS begint de opvolging van de opslagspecialist met een koopadvies en een koersdoel van 42 euro. 'Shurgard is sinds de oprichting in 1995 uitgegroeid tot de grootste speler in een nog altijd zeer versnipperde Europese markt voor tijdelijke opslagruimtes', schrijft analist Charles Boissier in een uitgebreid rapport.

'Shurgard telt 242 sites in zeven landen met een waarde van 3,1 miljard euro. Het haalt op die activa 6 à 8 procent huurrendement. Vergelijk dat met de 1,2 procent rente die Shurgard zelf op langlopend schuldpapier moet betalen.'

Shurgard trok in oktober 2018 tegen 23 euro per aandeel naar de Brusselse beurs en wist de beleggers in hun zoektocht naar oases van rendement in een nulrentende oceaan te bekoren.