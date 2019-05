Brussel: Balta, het laagscherend tapijt

De handel is door de snipperdag voor Hemelvaart gering en dat laat zich vooral merken bij de aandelen die het vooral van de kleine belegger moeten houden. Bij Sipef, Resilux, Ter Beke en Miko, bijvoorbeeld, blijft de handel zelfs in de vroege namiddag beperkt tot een paar honderd stukken.

Het zijn vooral de recent zwaar afgestraft financiële aandelen die de Bel20 - die met een voorzichtige winst van 0,5 procent op 3.449 punten noteert - in de plus trekken, nu de rentes even hun dagelijkse zoektocht naar verse diepterecord gestaakt hebben. KBC en ING gaan respectievelijk 1,1 en 0,6 procent hoger, Ageas wint 1,6 procent.