Brussel: Barco, de zomerse trendsetter

Kan de heropeningsrally deze zomer weer een versnelling hoger schakelen? Barco wordt maandag een belangrijke richtingaanwijzer.

De Bel20 krabbelt een beetje overeind na de mindere dag donderdag en noteert een plusje van 0,3 procent tot 4.162 punten. Na het sterkste eerste halfjaar sinds 1998 met een winst van 16 procent is het niet onlogisch dat beleggers in juli even temporiseren.

Zeker nu ook in Brussel het 'cijferseizoen' voor de deur staat en het altijd even spannend afwachten is of het optimisme gestut worden door even optimistische CEO's. De eerste signalen zijn goed in Europa. Onder meer de chemiereus BASF, de autobouwer Daimler en de netwerkspecialist Nokia stuurden de voorbije dagen al een 'positieve waarschuwing' uit.

Umicore gaf eerder dit voorjaar al zo'n positieve waarschuwing met de boodschap dat dankzij de boomende recyclagereus in Hoboken de bedrijfswinst over 2021 bijna zal verdubbelen tot 1 miljard euro. Tegelijk is de onrust over het marktleiderschap van de materialengroep op de cruciale markt voor kathodematerialen in herlaadbatterijen weggeëbd.

Het aandeel klimt 1 procent naar 53,06 euro en nadert zo zijn hoogste peil sinds 2018. Umicore zit nog op een zuchtje van zijn toenmalige recordkoers van 53,96 euro.

In Brussel is het naar goede traditie Barco dat maandagochtend de aftrap geeft, met volledige halfjaarcijfers.

Meteen een belangrijke test, want de beeldvormingsgroep is met dank aan heropeningsrally stevig in koers hersteld. Beleggers hopen dat twee belangrijke klanten van Barco, festivaluitbaters en cinemazalen, stilaan weer in actie kunnen schieten en dat ook weer meer volk naar het kantoor begint te trekken, wat een goede zaak zou zijn voor de presentatietool Clickshare.

+25% heropeningsrally De heropeningsrally hielp het aandeel Barco sinds Nieuwjaar een kwart hoger.

Merk op dat voorzitter en grootaandeelhouder Charles Beauduin van de pandemische inzinking van de beurskoers gebruik gemaakt heeft om zijn belang stevig op te drijven.

De pandemie trof in 2020 de beeldvormingsgroep midscheeps. En dan vooral de grootste omzetdraaier, Entertainment, door de bovenvermelde overlevingsmodus bij de belangrijkste klanten.

Ondanks een relatief bemoedigende kwartaalupdate in april legt de analistenconsensus de lat niet bijster hoog. De lockdowns in het voorjaar in grote delen van de wereld bleven de activiteit temperen. En de vergelijkingsbasis is moeilijk, aangezien de eerste helft van 2020 nog een paar relatief normale 'pre-pandemische' maanden omvatte.

De positieve noot moeten de orders zijn. Die zouden 14 procent herstellen naar 456 miljoen (zie tabel). De omzet zou echter 8 procent krimpen naar 376 miljoen. Een krimp die onderaan de resultatenrekening lelijk huishoudt. De bedrijfswinst voor afschrijvingen (ebitda) zien analisten een derde krimpen naar 27,3 miljoen euro, waardoor de winstmarge op 7 procent zou uitkomen. Netto zou de winst ruim halveren naar 4,8 miljoen euro of 5 cent per aandeel.

'Ik kijk vooral uit naar de afdeling Enterprise en de presentatietool Clickshare (het prepandemische goudhaantje, red.),' stelt ING-analist Marc Hesselink. 'De andere twee afdelingen, Entertainment en Healthcare, zijn ordergedreven en dus relatief goed een kwartaal op voorhand te voorspellen'.

De vraag is of het management zich, mogelijk gesterkt door tekenen van beterschap op de Chinese bioscoopmarkt en een geleidelijke heropening elders in de wereld, al aan een becijferde prognose voor heel 2021 waagt. Op dit ogenblik rekenen analisten op een omzetgroei van 8 procent tot 834 miljoen, de bedrijfswinst zou bijna de helft herstellen tot 79 miljoen euro.

Barco koerst vrijdag 1,2 procent lager tot 22,30 euro.

Een strohalm kwam er vrijdag voor de moegetergde aandeelhouders van Galapagos , dat gisteren naar het laagste peil in vijf jaar afgleed en nu tegen een korting van 2 miljard op de bankrekening noteert. Deutsche Bank handhaaft zijn koopadvies voor de geplaagde biotechnologiegroep en gaat daarmee tegen de consensus in.

'Geen blauwe lucht, maar net genoeg', luidt de commentaar van analist Emmanuel Papadakis. Hij noemt het prille psoriasisonderzoek met het experimentele middel GLPG3970 beloftevol genoeg om te stellen dat er potentieel in zit. De analist merkt op dat het middel potentieel de tweede op een beloftevolle nieuwe markt voor de behandeling van psoriasis kan zijn, na deucravacitinib van de Amerikaanse reus Bristol-Myers Squibb.