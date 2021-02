Brussel: Bekaert heeft nog marge

Bekaert heeft er sinds november een stevige rally van 40 procent opzitten. Maar volgens analisten zit er nog rek op, zeker met het oog op de beleggersdag van 10 maart.

De Bel20 zet met een blik op de forse extra stimulus die Washington in de steigers zet de rally voort, zij het dit keer op kousenvoeten. De beursbarometer koerst 0,2 procent hoger op 3.841 punten.

De winst komt vooral op het conto van de twee grootbanken, KBC en ING , die samen ruim een kwart van de marsrichting van de Bel20 dicteren. KBC gaat 1 procent hoger naar 61,60 euro, voor ING is er 1,4 procent winst naar 7,874 euro.

Kepler Cheuvreux heeft na de rapportering van twee Europese grootbanken - het Zweeds-Finse Nordea en het Franse BNP Paribas - zijn dividendprognose voor de twee banken uit de Bel20 bijgespijkerd.

Voor KBC rekent het beurshuis bij de jaarvergadering dit voorjaar op een dividend van bruto 0,51 euro per aandeel, het 'minimale dividend' dat de ECB toelaat. In het vierde kwartaal zou er dan als de beperkingen wegvallen een 'inhaalcoupon' - plus een voorschot op 2021 - van 4,68 euro per aandeel komen. Globaal dus goed voor 8,4 procent rendement bruto, of 5,9 procent netto na 30 procent roerende voorheffing.

Bij ING zou het minimale dividend dit voorjaar 0,11 euro belopen, gevolgd door een inhaaldividend - plus een voorschotdividend over 2021 - van 0,96 euro in het najaar. Samen 1,07 euro ofte 13,7 procent brutorendement bij de huidige koers, of 9,6 procent nettodividendrendement.

Kepler Cheuvreux handhaaft het koopadvies voor ING en het verkoopadvies voor KBC.

Melexis , dat vorige week met erg sterke cijfers en dito voorutzichten uitpakte, blijft in de lift zitten met een winst van 1,7 procent naar 97 euro. De fabrikant van autochips nadert zo een recordhoogte.

An sich heeft dat weinig te maken met de resultaten, wel met het fusiegeweld in de sector. Vrijdag profiteerde Melexis al van het bericht in de Italiaanse zakenkrant Milano Finanza als zou het Frans-Italiaanse STMicroelectronics azen op een grote deal.

Maandag is er opnieuw een paukenslag in de sector. Dialog Semiconductor, een Brits bedrijf met een notering in Frankfurt, krijgt een bod van bijna 5 miljard euro in de bus van het Japanse Renesa.

Kepler Cheuvreux handhaaft het 'houden'-advies voor Melexis. 'Het bod waardeert Dialog op 14 keer de verwachte bedrijfswinst voor 2023, Melexis noteert tegen 26 keer de consensus voor 2023'.

De staaltechnologiegroep Bekaert heeft er samen met alle autogerelateerde aandelen een stevige rally opzitten, met een klim van bijna 40 procent sinds de verrassend positieve kwartaalupdate in november. Bovendien weet de Oostenrijkse CEO Oswald Schmid - intussen gewoon CEO in plaats van 'interim-CEO' - analisten te charmeren met zijn stevige kostenbesparingen. Daarbij ging onlangs nog de productie van Chinese diamantdraad - ooit het goudhaantje van de groep - op de schop.

Toch handhaaft Degroof Petercam-analist Frank Claassen zijn koopadvies. Hij denkt dat de rally nog niet voorbij is en verhoogt zijn koersdoel van 32 naar 38 euro. Hij raamt dat Bekaert de winstmarge over de tweede jaarhelft opgekrikt heeft naar 7,8 procent, van 5,2 procent over het eerste halfjaar.

'Dit lijkt ten eerste het gevolg van een sterke heropleving van de verkoopsvolumes, in het bijzonder in staalkoord (om autobanden te versterken, red.). Wij denken dat Bekaert dankzij een goede beschikbaarheid van walsdraad (de belangrijkste grondstof van staalkoord, red.) marktaandeel gewonnen heeft van kleinere rivalen', schrijft de analist.

'Ten tweede levert Schmid een goede job in het combineren van Covid-19-besparingen met structurele besparingen door bijvoorbeeld verlieslatende fabrieken te sluiten.' Claassen denkt dat de CEO op de beleggersdag van 10 maart ruimte heeft om de doelstelling voor de winstmarge van 7 naar 8 procent te verhogen.