Brussel: Bel20 duikt collectief in het rood

De rally van de voorbije weken is bruusk afgebroken. Onrust over over het Chinees virus en de Duitse economie laat de koopgolf in een verkoopgolf omslaan.

Groeiende onrust en onzekerheid over het Chinese Wuhan-virus zet de Europese beurzen op stevig verlies. Daar komt nog bij dat een sombere Duitse ondernemersbarometer het pessismisme over de Europese economie aanwakkert. In Brussel laat de Bel20 1,9 procent liggen tot 3.925 punten.

De opvallendste daler in de beursbarometer is GBL. De holding incasseert een tik van 3,5 procent naar 92,14 euro. Beurshuis HSBC verlaagt na de recente rally het advies van 'houden' naar 'verkopen'.

Ageas laat in lijn met de markt 1,4 procent liggen tot 50,80 euro. Het is nu ook officieel: de verzekeraar grijpt naast de Spaanse branchegenoot CASER, die naar het Zwitserse Helvetia gaat. De Zwitsers betalen 780 miljoen euro voor een belang van 70 procent.

Toch ziet KBC Securities-analist Jason Kalamboussis twee positieve aspecten: Eén: het wordt zo waarschijnlijker dat Ageas in 2020 opnieuw eigen aandelen zal inkopen. Twee: het onderstreept de discipline dat het management bij grote overnamedossiers aan de dag legt.' Pro memorie: Ageas zal tegen deze zomer sinds 2011 via negen (!) opeenvolgende inkoopprogramma's 2 miljard aan zichzelf gespendeerd hebben, waarmee de verzekaar vorig decennium een kwart van zichzelf van de beurs gehaald heeft. Met die inkopen vermindert Ageas stelselmatig het aantal 'hongerige mondjes', zodat zelfs bij een stabiele nettowinst de winst per aandeel en dus het dividend kunnen stijgen.

Maar er is ook een keerzijde bij het rateren van de deal, stelt Kalamboussis: 'Dit is het tweede grote gerateerde overnamedossier in 12 maanden, na het Portugese Tranquilidade. En dat doet vragen rijzen over de wil om grote deals te sluiten. Gelet op de managementtijd die zo'n deals vergen en de grote cashpositie van de verzekeraar, zou Ageas de volgende keer ofwel beter sneller de handdoek gooien ofwel de deal afronden'.

Welkom zal het niet zijn, maar er dook vlak voor het weekend een verse kopwind op voor Solvay . De chemiegroep had al last van de beslissing van Boeing om de productie van de aan de grond genagelde 737 MAX stop te zetten en daar komt nu ook een lagere productie bij voor de 787 Dreamliner. 'We schatten de kopwind voor Solvay op 6 à 18 miljoen euro per kwartaal, of 0,02 à 0,07 euro winst per aandeel', becijfert Jefferies-analist Laurence Alexander.

Het beurshuis becijferde eerder al de impact van de stopgezette productie van de 737 MAX op 25 à 50 miljoen omzet per kwartaal, ofte 0,18 à 0,36 euro winst per aandeel. Boeing is een belangrijke klant voor de lichtgewicht composietmaterialen van Solvay. Die materialen zitten onder meer in de wieken van LEAP-straalmotoren die het Franse Safran en het Amerikaanse GE maken. De kopwinden van Boeing maken het CEO Ilham Kadri niet makkelijk om in 2020 weer de winstmotor duidelijk op gang te krijgen, na het teleurstellende 2019.

Solvay zakt opnieuw 1,8 procent naar 93,30 euro Sinds begin dit jaar verloor het aandeel bijna 10 procent. In de Bel20 doet alleen Ontex nog belabberder.

Een opvallende mededeling van Telenet : de telecom- en mediagroep herfinanciert voor 3,3 miljard euro schulden. Met de nieuwe kredieten, 2,3 miljard op 8,25 jaar en 1,1 miljard op 9,25 jaar, verlaagt Telenet zijn rentelasten met 25 basispunten.

Een snelle berekening leert dat dat al snel 8,5 miljoen euro besparing per jaar is. Merk op dat Telenet met slim schuldenbeheer al eerder dankbaar inspeelde op het soepelegeldbeleid van de Europese Centrale Bank: de eerste schuldaflossing is pas in 2026 en het voorbije decennium daalde de gemiddelde rentelast van 5,4 naar 3,6 procent.

Schuldherfinanciering of niet, Telenet gaat even goed in lijn met de markt 1,4 procent lager naar 40,36 euro.

Bij Biocartis vertrekt de financieel directeur, de Nederlander Ewoud Welten. In het persbericht zegt de specialist in zaklabo's voor snelle medische diagnose dat Welten een andere opportuniteit wil nastreven in Nederland, 'dichter bij zijn thuis en familie'.

Biocartis heeft er een beroerd 2019 opzitten, door de mededeling dat de verkoop van het Idylla-zaklabo zwaar bij de verwachtingen achterblijft.

De plotse exit van de CFO doet Degroof Petercam de wenkbrauwen fronsen. 'Dit komt onverwacht. En komt net bij de start van een cruciaal jaar met de geplande doorbraak van de verkopen in de Verenigde Staten na het eind van het samenwerkingsakkoord met Thermo Fisher', merkt analist Thomas Guillot op.

KBC Securities stipt aan dat Welten - die vlak na de beursgang in april 2015 aan boord kwam - Biocartis financieel comfortabel achterlaat: de specialist in zaklabo's had eind 2019 179 miljoen euro in kas, dankzij een private plaatsing in januari en een converteerbare obligatie in mei. Een buffer dus in afwachting van de - langverhoopte - 'lift-off' van zaklabo Idylla op de cruciale Amerikaanse markt.