Brussel: Colruyt groene vlek in dieprode Bel20

Beleggers zijn nog altijd niet overtuigd dat beleidsmakers voldoende doen om de impact van het coronavirus te bestrijden. Gevolg: een Bel20 die op een maand tijd 40 procent lager noteert.

Wie na de voorbije horrorweek voor de Brusselse beurs maandag op beterschap hoopte, is er aan voor de moeite. Dit weekend gingen grote delen van Europa in 'lockdown', Noord-Amerika volgt snel.

Wat zo'n lockdown economisch aanricht, leren de dramatische eerste data voor januari en februari vanuit China. De Bel20 tuimelt 8 procent lager naar 2.506 punten en noteert nu 40 procent (!) onder de piek van 17 februari, nog geen maand geleden dus.

In het licht van de zwaarste gezondheidscrisis in meer dan een eeuw zullen beleidsmakers over de hele wereld alles uit de kast moeten halen om te vermijden dat een onvermijdbare recessie in een depressie uitmondt Joachim Fels Pimco

Joachim Fels, de invloedrijke hoofdeconoom van de Amerikaanse fondsengigant Pimco, verwoordt in zijn traditionele zondagse overpeinzingen ('Sunday Signposts') de huidige sfeer op de markten: 'Trouwe lezers weten dat ik zelden dramatiseer. Maar in het licht van de zwaarste gezondheidscrisis in meer dan een eeuw, zullen beleidsmakers over de hele wereld alles uit de kast moeten halen om te vermijden dat een onvermijdbare recessie in een depressie uitmondt en dat een correctie op de beurzen in een meltdown overgaat.'

Het verlies voor de Bel20 komt vooral op rekening van de twee grootbanken in de barometer: ING duikt nog maar eens 13 procent lager naar 4,49 euro, KBC zakt 12 procent naar 40 euro.

Een zeldzame groene vlek in een dieprode Bel20 is Colruyt , sinds jaar en dag met zijn laagsteprijzenpolitiek misschien wel hét recessie-aandeel op de Brusselse beurs. De grootste supermarktketen van België koerst 2,9 procent hoger naar 43,12 euro.

Kepler Cheuvreux verhoogt na de recente verkoopgolf het advies van 'verkopen' naar 'houden', het koersdoel is 42 euro. 'We verwachten dat Colruyt in maart en april tot 25 procent meer zal verkopen en ook een periode met beperkte prijsconcurrentie ingaat. Dat laat ons toe onze prognoses voor de winst per aandeel met 4 tot 7 procent te verhogen'.

Niet alle retailgelinkte aandelen doorstaan de storm even goed. De eerste winstwaarschuwing van de week kwam er maandag al vroeg. Wereldhave Belgium , de specialist in winkelvastgoed, zegt dat de coronacrisis een impact zal hebben. Want ook al blijven de winkelcentra open, de verplichte sluiting van vele 'non-food' handelszaken tijdens het weekend heeft onvermijdelijk een impact.

'Wereldhave Belgium zal samen met haar business partners uitkijken naar mogelijke oplossingen omtrent flexibiliteit ten opzichte van contractuele afspraken, zonder evenwel unilateraal afbreuk te doen aan bestaande verbintenissen', luidt het. 'Vanwege de beperkte visibiliteit op de mogelijke duurtijd van deze pandemie, is het momenteel onmogelijk in te schatten welke de impact hiervan zou kunnen zijn op het netto resultaat in 2020.'

De bioscoopgroep Kinepolis zal haar aangekondigde dividend van 1 euro per aandeel waarschijnlijk niet uitkeren. Dat liet voorzitter en referentieaandeelhouder Joost Bert verstaan in De Standaard. 'De onderneming moet in de eerste plaats komen', zei hij. Door de coronacrisis zijn de Kinepolis-bioscopen gesloten. De algemene vergadering moet over het dividend beslissen, maar de familie Bert is met bijna de helft van de aandelen in handen de facto de beslisser.

Kinepolis had na de publicatie van uitstekende cijfers over 2019 aangekondigd het dividend met 9 procent te verhogen. Kinepolis duikt opnieuw 10 procent lager naar 30,45 euro en is nu ruim gehalveerd sinds de publicatie van die jaarcijfers, op 20 februari.

Kinepolis lijkt te lijden te hebben onder de problemen van het Britse Cineworld. Dat torst nu al 3,6 miljard dollar 'klassieke' schulden, met leaseschuld bijgeteld zelfs 7,7 miljard dollar, en ging op het slechtst mogelijke moment nog eens 2,2 miljard dollar extra schulden aan om het Amerikaanse Cineplex over te nemen. Gevolg: de groep moest vorige week waarschuwen dat ze mogelijk haar schuldconvenanten zal breken, als haar cinema's twee tot drie maanden gesloten moeten blijven.

KBC Securities-analist Guy Sips wijst echter op een fundamenteel verschil: Kinepolis is eigenaar van zijn Europese bioscopen - Canada is de enige uitzondering. 'Kinepolis is in relatief goede gezondheid. Eenmaal de impact van het coronavirus wegebt, zullen rivalen tegen crisisprijzen op de markt komen. Wij denken dat de beslissing om het dividend te schrappen vooral in die optiek gezien moet worden'.

Bpost , dat vorige maand al aankondigde geen pakjes meer naar China te sturen, tuimelt bijna 5 procent naar 5,964 euro, een diepterecord. Dinsdag nabeurs komt Bpost met de resultaten over 2019 en - veel belangrijker - de outlook voor 2020. Vraag is in welke mate de analistenconsensus gelet op de huidige toestand niet achterhaald is.