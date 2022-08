Brussel: Colruyt koopt Colruyt

Beleggers zijn enthousiast dat Agfa überhaupt iets voor zijn grootste afdeling vangt. En Colruyt koopt iets zeldzaams dat in prijs zakt: zichzelf.

Na twee verliesbeurten op rij vinden beleggers het even welletjes geweest en is er herstel voor de Europese beurzen. De Bel20 herstelt 1 procent tot 3.676 punten.

Niet dat er minder gerommel is aan het inflatiefront: in België is de stijging van de levensduurte opgelopen tot het hoogste peil sinds 1976. Net als de stijging van het algemene prijspeil nadert ook de voedingsinflatie de 10 procent.

Geen fijn vooruitzicht voor de marktleider Colruyt , die door het concurrentiële Belgische supermarktlandschap een belangrijk deel van die voedingsinflatie via zijn winstmarges moet opvangen.

Het supermarktaandeel beleeft een beroerd beursjaar, met een beurskoers die dicht bij het laagste peil sinds 2006 noteert. Wat ooit een recessiebestendig goedehuisvaderaandeel was, verloor sinds Nieuwjaar 27 procent. Niet alleen vreet de kosteninflatie meer dan verwacht aan de marges, kritische analisten stellen almaar meer vragen bij de evolutie van de supermarktketen tot een holding met nevenactiviteiten in kleding-, fiets- en fitnessketens, en energie. Een lichtpunt was eerder deze zomer wel de potentiële verkoop van de windmolenparken.

Het aandeel van Colruyt is wel nog een zeldzaam geval van deflatie en door de koersval heen blijft de groep stevig eigen aandelen kopen, leert een mededeling van de supermarktketen. De voorbije beursweek kocht de groep 138.624 eigen stukken voor 3,85 miljoen euro. Dat is ongeveer één op de acht aandelen die vorige week verhandeld zijn.

4,67% Begin bij jezelf Colruyt controleert nu bijna 5 procent van zichzelf

Colruyt heeft nu 6,24 miljoen eigen aandelen in handen en controleert zo 4,67 procent van zichzelf. De groep koopt bijna nog enthousiaster eigen stukken in dan vorig jaar: na acht maanden staat de teller op bijna 4 miljoen stuks, bijna evenveel als de 4,24 miljoen over heel 2021.

Colruyt koerst 3 procent hoger op 27,47 euro.

Een nog grotere sprong is er voor Agfa-Gevaert , met een winst van 9 procent tot 3,795 euro. Waarmee de beeldvormingsgroep weer op het peil staat waarmee het jaar afgetrapt werd.

Degroof Petercam verhoogt na de aankondiging van de verkoop van de belangrijkste afdeling, Offset, het advies van 'houden' naar 'kopen'. Het koersdoel beloopt 5 euro.

Wij hielden in onze modellen rekening met een negatieve ondernemingswaarde voor Offset, gelet op de continue herstructureringen Kris Kippers Degroof Petercam-analist

'Wij hielden in onze modellen rekening met een negatieve ondernemingswaarde voor Offset, gelet op de continue herstructureringen', zegt analist Kris Kippers tevreden. 'We vermoeden dat het gros van de ondernemingswaarde (92 miljoen euro, red.) bestaat uit de overgenomen pensioenlast, netto 50 à 60 miljoen.'

Een verkoop van de al jaren krasselende grootste afdeling kan mogelijk een katalysator zijn voor de herontdekking van de andere afdelingen van Agfa. KBC Securities becijferde de 'som-van-de-onderdelen' (SOTP) eerder deze week op 5,34 euro per aandeel.

Lees meer Agfa-Gevaert verkoopt grootste afdeling

Al moet zo'n SOTP-analyse altijd met omzichtigheid bekeken worden. Een jaar geleden deden ook enthousiaste analyses de ronde over de waarderingen van de onderdelen van Recticel . Vooral omdat de chemiegroep zichzelf moest 'strippen' om uit de handen van het Oostenrijkse Greiner te blijven.

Kern van die striptease is de lucratieve verkoop van de belangrijkste afdeling, Engineered Foams, voor een forse 656 miljoen euro. Maar omdat de Britse kartelwaakhond een diepgaand onderzoek naar die transactie verricht, is de verwachte afronding uitgesteld van midden 2022 naar begin 2023.

Tegelijk is ook het beleggersenthousiasme voor de resterende kernactiviteit, isolatie, bekoeld. Dit in lijn met Kingspan, de in 2022 tot nog toe dik 40 procent afgeprijsde Europese marktleider. Niemand betwist de goede langetermijnvooruitzichten van de sector, maar op korte termijn pakken de donkere wolken zich boven de Europese bouwmarkt samen. Dat is ook de reden waarom Recticel geen outlook voor 2022 gaf.

Christoph Greulich, analist van het beurshuis Berenberg, laat zijn koersdoel voor het isolatiebedrijf Recticel dalen van 24 tot 22 euro. Zijn advies blijft logischerwijs 'kopen'.