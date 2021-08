Brussel: Deceuninck kleurt een grijze dag groen

Het gaat wat in de schaduw van het stratosferische Lotus, maar Deceuninck nadert op kousenvoeten de hoogste koers in 13 jaar. Mede dankzij de Europese Green Deal.

De beursrally gaat even in neutraal. De Bel20 klimt 0,2 procent naar 4.330 punten.

Het winstje is vooral te danken aan Argenx , met een weging van goed 10 procent het op twee (KBC en AB InBev) na invloedrijkste aandeel in de Bel20-korf. De biotechnologiegroep zit terug in de lift sinds een geslaagde 'R&D Day' in juli en schrijft 1,5 procent bij tot 266,20 euro.

KBC , dat 12 procent van de marsrichting voor de Brusselse beursbarometer dicteert, grossiert sinds een sterk halfjaarrapport in optimistische analistenadviezen, Voor de bank - en verzekeringsgroep was Morgan Stanley de volgende in rij.

Analiste Giulia Aurora Miotto handhaaft wel 'neutrale' advies voor KBC, zij het met een koersdoel die nog wat potentieel laat: 81 euro. 'De reden waarom we geen koopadvies hanteren is omdat we elders in de banksector, vooral dan bij ING, nog meer potentieel zien'.

KBC is een zeldzaam specimen onder de Europese banken: één met structurele groei Giulia Aurora Miotto Morgan Stanlery-analiste

'KBC is een zeldzaam specimen onder de Europese banken: één met structurele groei, merkt Miotto op. Dit dankzij de renteverhogingen die landen als Tsjechië en Hongarije doorvoeren, om de inflatie de pas af te snijden. 'We verwachten over de komende 12 maanden minstens 100 basispunten renteverhoging. Elke Tsjechische verhoging met 25 basispunten is voor KBC initieel 30 miljoen extra rente-inkomsten op jaarbasis, een Hongaarse 9 miljoen'.

Miotto benadrukt ook dat KBC potentieel alle surpluskapitaal boven 15,5 procent van de risicogewogen activa zal uitkeren. 'Dat zou zich in een rendement van 11 procent vertalen, één van de hoogste van de sector'.

En toch dus een 'neutraal' advies, alle lof ten spijt. Mogelijk daarom dat de beurskoers van KBC toch slechts miniem hoger sluipt naar 70,60 euro.

Na de sterke halfjaarcijfers krikt Berenberg, het enige beurshuis dat het aandeel nog op de kooplijst heeft staan, het koersdoel van Lotus Bakeries op van 5.400 naar 6.000 euro.

Die geringe liquiditeit van het aandeel Lotus is de grootste opmerking die beleggers op ons koopadvies hebben James Targett Berenberg-analist

'Cruciaal is de belofte van het management om via actievere beleggersrelaties de liquiditeit van het aandeel te verhogen. Die geringe liquiditeit is de grootste opmerking die beleggers op ons koopadvies hebben', stelt analist James Targett.

Op twee dagen tijd is het aandeel Lotus, met dank aan het traditiegetrouw foutloze halfjaarrapport, 16 procent gestegen.

Bij de tussentijdse piek woensdag op 5.820 euro, 800 euro méér dan maandagavond, was de koekjesbakker 4,75 miljard euro waard. Dat is ruim 7 keer de jaaromzet over 2020, 57 keer de nettowinst over 2020 en een coole 650 miljoen méér dan bij slot maandag.

Lotus neemt een beetje gas terug sinds de piek, maar schrijft nog steeds 3,6 procent bij op 5.740 euro.

Deceuninck trekt in de schaduw van Lotus 3,5 procent hoger naar 3,57 euro en sluipt richting de hoogste koers sinds juni 2008. De fabrikant van pvc-profielen gaat stevig in marketing investeren, om nijver renoverende consumenten inspelend op de Europese Green New Deal te overtuigen dat pvc de klimaatvriendelijkste optie is. Dat zegt CEO Francis Van Eeckhout in een interview in de marge van de sterke halfjaarcijfers. Deceuninck maakt zo dankbaar gebruik maakt van het beschikbare budget dankzij de exit uit de wielersponsoring.

Kinepolis gaat een schuchtere 0,8 procent hoger naar 45,30 euro, wat de winst sinds Nieuwjaar op een bepaald niet schuchtere 30 procent brengt.

De bioscoopgroep is samen met AB InBev één van dé 'heropeningsaandelen' van de Brusselse beurs en dus kun je met gevoel voor understatement zeggen dat het halfjaarrapport donderdag voorbeurs interessant belooft te worden.

In een vooruitblik op de cijfers handhaaft ING-analist zijn koopadvies. Hij rekent over het eerste halfjaar op 2,1 miljoen bezoekers, door lockdowns allerhande bijna drie kwart minder dan een jaar eerder. De omzet zou iets minder teruglopen, met bijna 70 procent tot 34,7 miljoen euro. De brutobedrijfswinst na leasekosten zou omslag van een plus van 2,9 miljoen over de eerste helft van 2020 naar een minus van 22 miljoen over het voorbije halfjaar. Netto zou het resultaat 47 miljoen rood kleuren.

Dat de resultaten Covid-19 oblige slecht zullen zijn, is dus geen geheim. 'En dus gaan beleggers vooral naar twee zaken kijken', zegt Vagman. 'Eén: hoe vordert het ambitieuze 'Entrepeneurship 2022'-plan? Pro memorie: Kinepolis streeft er naar de bedrijfwinst per bezoekers tegen eind 2021 met 15 à 20 procent te verhogen, vergeleken met 2019.'