Brussel: EVS haalt zichzelf van de pechstrook

In Brussel is er wel flink wat boeiende 'small tech'. Een voorbeeld is de specialist in beeldservers EVS . De Luikenaars kennen door de crisis in de televisie- en sportsector eerder een kwakkelend herstel van hun aandeel, na de ruime halvering - tot een dieptepunt van iets meer dan 11 euro halverwege maart - bij de start van de pandemie.

Maar terwijl EVS zijn dividend opschortte, is de groep onverdroten eigen aandelen blijven inkopen. Begin mei was het in oktober 2018 gelanceerde inkoopprogramma van 10 miljoen euro volledig opgebruikt. Er kwam prompt een vers inkoopprogramma van 5 miljoen. EVS kocht intussen 136.971 aandelen tegen een gemiddelde koers van 15,66 euro. Dat is goed voor een uitgave van 2,14 miljoen euro. Met andere woorden: na nog geen drie maanden is meer dan 40 procent van het programma al gespendeerd, wat door de koersevolutie geen verrassing is.