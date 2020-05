Brussel: Euronav, het aandeel van de Goede Hoop

Zeggen dat Euronav een goede crisis beleeft is een understatement: winst maal 11 en op basis van één kwartaal 12 procent dividendrendement.

Grootste stijger op de Brusselse beurs is Euronav , dat dankzij de verelfvoudiging van de kwartaalwinst 8 procent hoger koerst op 9,69 euro.

KBC Securities-analist Cédric Duinslaeger wijst op het forse dividend van 0,81 dollar per aandeel over het eerste kwartaal, bovenop het slotdividend van 0,29 dollar over boekjaar 2019. 'Dat is an sich al een dividendrendement van bruto 12 procent op basis van de slotoers van woensdag. En er is op basis van de tweedekwartaalcijfers nog meer op komst, aangezien Euronav een kwartaaldividend uitkeert.'

CEO Hugo De Stoop gaf vorige maand in De Tijd al aan dat de olietankerrederij gouden tijd beleeft door de nooit geziene crisis in de oliemarkt, wat Euronav ook toelaat buffers aan te leggen voor mindere tijden. Olieproducenten produceren dagelijks miljoenen vaten méér dan er temidden de coronacrisis vraag is. 'Consumenten worden omgeven door goedkope olie die ze niet kunnen gebruiken om te reizen, zoals een dorstig drenkeling omgeven is door ondrinkbaar zeewater', omschreef een vermogensbeheerder de situatie.

De Amerikaanse olieprijs zakte in april zelfs even onder nul, uit vrees dat er onvoldoende opslag zal zijn voor al de overtollige vaatjes. De Europese olie is een 'maritieme' olie en dus is daar de toestand wat minder prangend, omdat de olie vlotter op supertankers geparkeerd kan worden. Euronav & co als 'de Shurgard van de oliemarkt', quoi.

Nog een mooie illustratie van de uitzonderlijke toestand op de oliemarkt, waar reders alle 'truken van de foor' toepassen: vorig weekend meerde de supertanker New Vigorous aan in de oliehaven Antifer bij het Franse Le Havre. Geen nieuws an sich, gebeurt wel vaker. Behalve dat de supertanker als eerste in twee jaar niet via het Suezkanaal vanuit Saoedi-Arabië naar West-Europa voer maar wel rond Kaap de Goede Hoop. Om de tijd op zee maximaal te rekken en dus levering van 2 miljoen vaten ruwe olie waar niemand op zit te wachten uit te stellen.

Want: hoe langer de olie onderweg is, hoe groter de kans dat de prijs bij aankomst wat zal gestegen zijn. Extra voordeel: rederijen sparen de tol aan het Suez-kanaal uit. $

C-woord

Ook donderdag domineert het C-woord de beursdag. Maar beleggers lijken stilaan de stroom horrordata wat moe en durven al vooruitblikken op een tweede jaarhelft die bezwaarlijk slechter kan zijn dan het tweede kwartaal. Dat helpt de Bel20 goed een procent hoger op 3.029 punten, terug boven de weerbarstige grens van 3.000 punten dus.

The audacity of hope, dus. Een mooi voorbeeld is AB InBev , dat van nieuwjaar tot woensdag bijna in koers gehalveerd was (-46%).

Bij analisten is er enige hoop dat het barre lopende kwartaal voor 's werelds grootste brouwer het dieptepunt zal blijken en er dus vanaf de zomer wat beterschap gloort.

Zoals KBC Securities-analist Wim Hoste schrijft: 'We gaan onze prognoses voor het tweede kwartaal waarschijnlijk een beetje extra verlagen, maar we zien wat licht aan het eind van de tunnel nu verschillende landen geleidelijk de lockdown beginnen versoepelen'. Hij blijft bij het koopadvies.

In het eerste kwartaal zag AB Inbev de kosten per verkochte hectoliter met 10 procent stijgen. Dit voorspelt weinig goeds voor de marges in het tweede kwartaal Reginald Watson ING-analist

ING-analist Reginald Watson is voorzichtiger met een 'houden'-advies en wil niet te snel over het tweede kwartaal heen stappen. 'Het management benadrukt dat de kosten per verkochte hectoliter in het eerste kwartaal met 10 procent stegen. Dit suggereert dat variabele kosten niet snel aan de snel krimpende volumes kunnen worden aangepast en voorspelt weinig goeds voor de marges in het tweede kwartaal'.