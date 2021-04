Brussel: GLPG3667, onthoud die naam

Even zeldzaam als welgekomen voor Mechelen: een koopadvies voor Galapagos.

De Bel20 sloft net als de Euro Stoxx50, de korf steraandelen van de eurozone, zeer omzichtig naar 4.000 punten. Logisch: alle aandacht gaat vandaag naar Wall Street. Daar is Nasdaq het toneel voor dé IPO (Coinbase) van het jaar, maar is er ook de aftrap van het resultatenseizoen door 'richtingaanwijzer' Jamie Dimon van hoogvlieger JPMorgan.

De Bel20 koerst 0,2 procent hoger naar 3.926 punten.

De opvallendste stijger in de beursbarometer is voor één keer Galapagos , met een winst van 3,8 procent naar 67,59 euro.

Barclays verhoogt het advies voor de Belgisch-Nederlandse biotechnologiegroep van 'houden' naar 'kopen', met een koersdoel van 80 euro. Volgens de databank van Bloomberg is daarmee het aantal koopadviezen verdubbeld naar twee. Daar staan ook twee verkoopadviezen tegenover en niet minder dan tien lauwe 'houden'-aanbevelingen.

Galapagos noteert nu tegen een korting van 12 procent op zijn bankrekening. Rosie Turner Barclays-analiste

'Galapagos noteert tegen een korting van 12 procent op zijn bankrekening', stipt analiste Rosie Turner aan. 'We namen een duik in de prille onderzoeksprojecten en denken dat die onderschat worden. We verhogen ook onze geraamde verkopen voor filgotinib, met de Europese en Japanse verkopen als reumamiddel en een hogere kans op slagen om het middel in Europa ook voor de ziekte van Crohn te kunnen inzetten.'

Turner is in de zeer prille ('early stage') portefeuille vooral geïntrigeerd door GLPG3667, een experimenteel middel tegen psoriasis. Ze stipt aan dat de Amerikaanse farmareus Bristol-Myers Squibb op 23 april op een virtuele presentatie met de Amerikaanse dermatologenvereniging AAD onderzoeksdata zal voorstellen voor een middel in een vergelijkbaar 'klasse' (TYK2). 'Die data kunnen potentieel de hele TYK2-klasse valideren', stelt Turner.

23 april wordt mogelijk een eerste kleine katalysator voor Galapagos, later in de lente gevolgd door de eigen prille onderzoeksdata rond GLPG3667. In de zomer volgen data rond Toledo, het beloftevolle 'moonshot'-onderzoek van de Mechelaars.

Kinepolis krijgt in Europa stilaan zicht op de heropening van zijn complexen. In Nederland wordt dat, volgens het jongste stappenplan van de regering Rutte, ten vroegste eind mei.

Dat is in lijn met de verwachtingen van beurshuis Kepler Cheuvreux (houden, koersdoel 44 euro). De analisten gingen ervan uit dat de Europese kernlanden, waaronder België, pas in juni mogen heropenen.

De groep met 110 complexen in Europa (55), Canada (45) en de VS (10) en ruim een half miljard euro omzet (2019, precorona) beschikt over een cashbuffer van 171 miljoen euro om de leegte in zijn zalen uit te zitten.

Er zijn momenteel 23 Kinepolis-complexen open: in Luxemburg (3), Spanje (8), Canada (2) en de tien Amerikaanse bioscopen in Michigan.

Het aandeel Kinepolis, dat al een pittige heropeningsrally acher de rug heeft met een blockbusterwinst van 28 procent sinds nieuwjaar, brokkelt 0,4 procent af naar 44,40 euro.

Montea levert 1 procent in tot 90,60 euro. De specialist in logistiek vastgoed haalde bij zes grote Amerikaanse beleggers vlot 235 miljoen euro op, via de uitgifte van langlopende groene obligaties. 'Een effectief manier om de looptijd van de schulden te verlengen en de gemiddelde rente te verlagen', oordeelt ING-analiste Francesca Ferragina. Ze handhaaft haar koopadvies met koersdoel van 110 euro.