Brussel: I never promised you a Woluwe Garden

Voor Intervest ligt de sleutel voor een opstijgende beurskoers in Zaventem.

De Bel20 doet het even wat rustiger aan en verstevigt 0,1 procent tot 4.232 punten. De pitstop is niet verwonderlijk, na een heropeningsrally die de Brusselse beursbarometer sinds Nieuwjaar bijna 17 procent hoger bracht. Sinds eind oktober, vlak voor de aankondiging van het gamechangervaccin van Pfizer en BioNTech, beloopt de winst zelfs 40 procent.

Een belangrijke factor bij de pitstop is AB InBev , als grootste brouwer ter wereld een sleutelspeler in de heropeningsrally. Beleggers zijn nog altijd wat uit hun hum over het kwartaalrapport van vorige week, het eerste van de nieuwe CEO Michel Doukeris. AB InBev brokkelt 1 procent af naar 52,78 euro.

Ook UBS valt niet te vermurwen. Het beurshuis blijft bij zijn lauw 'houden'-advies en koersdoel van 63 euro. 'Beleggers focussen steeds meer op prijszettingsmacht en waren dus logischerwijs ontgoocheld over de signalen dat de kosteninflatie de marges aanvreet', stelt analist Nik Oliver. 'De boodschap van Heineken gisteren onderstreept nog die grondstoffeninflatie.'

10 oktober: quid Altria?

Oliver wijst nog op een andere factor die tot voorzichtigheid aanzet. Sinds de overname van SABMiller in 2016 bezit de Amerikaanse tabaksreus Altria 185 miljoen 'geblokkeerde' aandelen of zo'n 9,4 procent van het kapitaal. Inclusief gewone aandelen die Altria later bijkocht, hebben de Amerikanen iets meer dan 10 procent.

De UBS-analist merkt op dat het aandelenpakket van Altria vijf jaar na de deal 'gedeblokkeerd' wordt. En dat leidt tot speculatie dat deze herfst een flink pakket aandelen op de markt zal worden gegooid, nu Altria ze ten gelde kan maken.

Lees Meer Bekaert reduceert schuldenberg tot molshoop

Beurshuis Kempen verhoogt na het sterke halfjaarrapport van Bekaert de winstprognoses voor 2022 en 2023 van de staaltechnologiegroep met 11 procent. Het advies ('kopen') en het koersdoel (66 euro) blijven ongewijzigd.

CEO Oswald Schmid legde vorige week ook de lat voor de winstmarge op middellange termijn op 9 à 11 procent, tegenover 8 à 10 procent die hij eind mei op de beleggersdag naar voor schoof. 'De huidige waardering van het aandeel impliceert slechts een winstmarge van 6,5 procent op lange termijn, ondanks de forse structurele verbetering van de voorbije jaren', stelt Kempen-analist Emmanuel Carlier.

Carlier vermoedt ook dat de inkoop van eigen aandelen tot de mogelijkheden behoort. 'Ten eerste reageerde de beurskoers de voorbije weken niet op de verhoging van de prognoses en ten tweede biedt de balans nu ruimte, met schulden die nog 0,6 keer de ebitda (bedrijfswinst voor afschrijvingen, red.) belopen.'

Bekaert koerst 1,7 procent hoger naar 40,30 euro.

Lees Meer Vastgoedspeler Intervest verhoogt winstprognose

Intervest , van oorsprong een specialist in kantoren maar intussen vooral gespecialiseerd in logistiek vastgoed, krikte maandagavond nabeurs de winstprognose voor heel 2021 licht op. Zowel KBC Securities als Kepler Cheuvreux handhaaft zijn koopadvies voor het aandeel, met een koersdoel van respectievelijk 33 en 26 euro.

'Terwijl het risico afgenomen is, is de waardering de voorbij tien jaar afgenomen', stippen KBC Securities-analisten, Joachim Vansanten en Wido Jongman aan. 'We zien Intervest dus als een waardebelegging.'

Potentiële katalysatoren zijn volgens de analisten de ontwikkeling van Genk Green Logistics, zeg maar de vroegere Ford-fabriek, en meer informatie over een potentiële nieuwe bestemming voor Woluwe Garden. Dat is het kantoorgebouw in Woluwedal in Zaventem, waar de consultant PwC eind 2021 uit vertrekt.

PwC is tot nog toe goed voor 5 procent van de huurinkomsten, maar die vallen dus vanaf volgend jaar weg. De planning is nu om het kantoor om te turnen tot een 'Greenhouse' co-workingspace, maar een herbestemming van minstens een deel van de site tot vlotter te verhuren residentieel vastgoed kan potentieel tot een herontdekking leiden.

'Intervest heeft intussen een goede staat van dienst in de herontwikkeling van multifunctionele 'Greenhouse'-sites', merkt Degroof Petercam-analist Herman van der Loos op. Ook hij handhaaft zijn koopadvies, met koersdoel 30 euro.