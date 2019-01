Brussel: IBA geen sant in eigen land

Dat het thuisland vragen stelt bij de efficiëntie van protontherapie, haalt de wereldmarktleider hard onderuit.

Het is nieuws dat IBA , de wereldmarktleider in protontherapie, kan missen als kiespijn: het kenniscentrum voor de gezondheidszorg, dat de Belgische overheid adviseert voor de terugbetaling van medische behandelingen, ziet geen bewijs dat die dure kankertherapie werkt. In ons land opent straks in Leuven een eerste protontherapiecentrum, een tweede is in aanbouw in Charleroi.

Ook al zijn de Verenigde Staten en China voor IBA de cruciale markten, toch is het nieuws een nieuwe opdoffer voor IBA. Het aandeel ging over het voorbije anderhalf jaar hard onderuit, door een lange reeks winstwaarschuwingen.

De koersval liep tijdens de ochtend tot 17 procent op, maar beloopt nu nog 8,6 procent naar 10,46 euro. Daardoor noteert de wereldmarktleider dik 80 procent onder de piek van mei 2017.

'De voordelen van protontherapie zijn in theorie bewezen, maar er zijn nog maar een beperkt aantal klinische testen geweest die de vergelijking met traditionele radiotherapie maakten,' weet Stéphanie Put van Degroof Petercam. 'Testen die nu nog lopen zullen er jaren over doen om tot een conclusie te komen. Dat illustreert de tijd die nog nodig zal zijn om verzekeraars om het bewijsmateriaal te vergaren dat verzekeraars eisen.'

De koersval van IBA komt er bij een globaal positief beursklimaat, dat de Bel20 0,5 procent hoger stuurt naar 3.474 punten.

Beleggers negeren weerom sombere data en focussen op de boodschap van de Franse chipbakker STMicroelectronics. Daar belooft de CEO na een dramatisch eerste kwartaal - met een omzet die ruim een vijfde onder die van het vierde kwartaal ligt - weer groei vanaf het tweede kwartaal, een groei die in de tweede jaarhelft snelheid moet winnen.

Dat stuurt in Brussel sectorgenoot Melexis 6,7 procent hoger naar 59,40 euro.

Grootste daler in de Bel20 is Ontex , met een verlies van 1,3 procent tot 17,08 euro.

UBS start op de opvolging van de luierfabrikant met een lauw 'neutraal' advies en koersdoel van 18 euro en geeft de voorkeur aan de grotere Zweedse rivaal Essity. Het beurshuis erkent dat Ontex goedkoop oogt tegen 12 keer de verwachte nettowinst over 2019, maar vindt die korting van 35 procent tegenover de sector terecht.

Analisten Charles Eden stipt een aantal factoren aan die een rem zetten op de verwachte omzetgroei:

Ontex staat onder druk van grotere rivalen Essity, Procter & Gamble en Kimberly-Clark op zijn belangrijkste groeimarkt, Latijns-Amerika. Die regio is goed voor meer dan 60 procent van Ontex' merkenportefeuille De problemen met de integratie van eerdere deals Prijsdruk van retailers op de witte producten, 52 procent van de groepsomzet Beperkte ruimte voor deals, aangezien de schulden nu al 3 keer de brutobedrijfswinst (ebitda) belopen

Bovendien ziet Eden ook weinig ruimte om de winstmarges te verbeteren. De inspanningen om de eigen merken te promoten kosten handenvol geld, idem voor de pogingen om het marktaandeel in Latijns-Amerika te beschermen tegen de opmars van de grote drie. In het algemeen kampt Ontex tegenover die grote rivaal met zijn beperkte schaalgrootte.

Bpost noteert een fractie lager op 8,20 euro. De postgroep realiseert een meerwaarde van net geen 20 miljoen euro op de verkoop van zijn eigen hoofdkantoor, het Brusselse Muntcentrum.

De meerwaarde stut de resultaten over het tweede kwartaal en dus het hele boekjaar 2019. En is dus een manier voor CEO Koen Van Gerven om het dividend op peil te houden, ook al zal door de kwakkelende resultaten de nettowinst dit jaar zo goed als zeker het dividend niet meer dekken.

ING-analist Marc Zwartsenburg merkt op dat de meerwaarde van 19,9 miljoen euro in de 'genormaliseerde winst' komt. Het is immers - net - onder de drempel van 20 miljoen.

Boven die drempel is een meerwaarde 'uitzonderlijk' en komt die dus niet in het genormaliseerde cijfer. 'Initieel was de verwachting dat de meerwaarde niet zou meetellen in de vooruitzichten voor 2019. Het zal interessant zijn om te zien of Bpost de meerwaarde zal meenemen bij de outlook', luidt het.

Schermvullende weergave ©rv

Pro memorie: bij de resultaten over het derde kwartaal zei CEO Koen Van Gerven voor 2019 op een genormaliseerde bedrijfswinst aan de onderkant van de vork van 390 à 440 miljoen euro te rekenen. Om een idee te geven: over boekjaar 2017 was er nog iets meer dan 500 miljoen euro bedrijfswinst.

KBC Securities-analist Ruben Devos merkt op dat de prognose van november sowieso al achterhaald zijn, gelet op het - dure - sociaal akkoord dat Bpost in december aankondigde. Hij rekent voor 2019 en 2020 op respectievelijk 329 en 332 miljoen euro bedrijfswinst. Dat is nog een stuk somberder dan de analistenconsensus, die volgens Bloomberg op respectievelijk 342 en 348 miljoen mikt.

De specialist in snelle medische diagnose Biocartis haalde gisteren op luttele uren 55 miljoen euro op bij grote beleggers. Die konden tegen een korting van 8 procent op 5 miljoen nieuwe stukken intekenen, waardoor kleine beleggers hun belang met zowat een tiende zien verwateren.