Brussel: Jiri Rusnok, de bondgenoot van Johan Thijs

Niet iedereen schiet in een kramp over de vraag of de huidige inflatieopstoot tijdelijk is. Voor beleggers in banken is een scheut inflatie welkom.

De Bel20 trekt zoals eigenlijk al de hele maand juli de handrem op. De beursbarometer brokkelt 0,3 procent af tot 4.197 punten. Dat is nog altijd een stevige 16 procent winst sinds Nieuwjaar. Dat met dank aan de stevige heropeningsrally, gevoed door een Europese economie die in een rotvaart herstelt.

Die rotvaart heeft echter een keerzijde. De boomende vraag van gezinnen die popelen om het tijdens de pandemie opgepotte spaargeld te laten rollen, botst links en rechts op flessenhalzen. Het resultaat is een opstoot van de inflatie, zeker in de Verenigde Staten. Daar is in juni de kerninflatie, dus zelfs zonder rekening te houden met de volatiele energie- en voedingsprijzen, tot het hoogste peil in dertig jaar gestegen.

Met zo'n cijfers wordt het stilaan moeilijk voor Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, om te blijven poneren dat de inflatie een tijdelijk fenomeen is dat geen snelle remediëring vereist.

Wie sowieso bedenkingen heeft bij dat 'tijdelijk' is Jiri Rusnok. Volgens Bloomberg toonde de gouverneur van de Tsjechische centrale bank (CNB) zich dinsdag in een panelgesprek met de Israëlische, Zweedse en Zwitserse collega's nogal sceptisch. 'Ik heb mijn twijfels', klonk het. 'De vraag is wat 'tijdelijk' precies betekent.'

Rusnok neemt liever geen risico's. Om de inflatie de pas af te snijden in een land dat feitelijk volledige tewerkstelling kent verhoogde hij eind vorige maand een eerste keer de rente, met de boodschap dat er dit jaar nog meer renteverhogingen in de pijplijn zitten. 'Misschien moeten we wel bij elke vergadering de rente optrekken', klonk het in de toelichting.

Dat was ongetwijfeld een zinsnede die aan de Havenlaan als muziek in de oren klinkt. Dat zit zo: Tsjechië was jarenlang als tweede thuismarkt voor bank- en verzekeringsgroep KBC het perfecte vluchtoord voor de 'Europese nul'. Dat legde CEO Johan Thijs zowat twee jaar geleden uit in een CEO Talks met De Tijd. 'We kunnen onze surplusliquiditeiten in euro's omzetten naar Tsjechische kronen en bij de Tsjechische centrale bank plaatsen. Het surplus in euro kost ons 0,4 procent, terwijl de kronen in Praag 1,75 procent opbrengen.'

Bij de start van de pandemie werd die 'vluchtroute' in ijltempo afgesneden. Met dank aan Rusnok gloort die vluchtroute weer aan de horizon en kunnen ook de netto rente-inkomsten in Tsjechië, belangrijk voor de winstgroei, herstellen.

En dus herstelt KBC 1,1 procent tot 66,20 euro.

De hele Europees banksector haalt opgelucht adem, terwijl de rest van de beurswereld tobt over de niet zo tijdelijke inflatieopstoot. De steeds lagere langetermijnrentes - in de kernlanden van de eurozone was de rente op tien jaar weer op of onder nul - tast de rendabiliteit van het kernmetier van banken aan: kortlopende deposito's in langlopende kredieten recycleren. Een scheut inflatie die centraal bankiers wat minder comfortabel achterover doet leunen, kan het leven van een 'gewone' bankier dus wat comfortabeler maken.

Gentse feesten vanaf 20 juli?

Beleggers in KBC moeten dus 5 augustus, de volgende CNB-bijeenkomst, in de gaten houden. Die in Argenx mogen 20 juli rood omcirkelen in hun agenda. Dan houdt de Gentse biotechnologiegroep zijn (virtuele) O&O-dag, met een update van het onderzoek in de pijplijn. Die zal vanaf 15 uur live te volgen zijn via deze link, liet het bedrijf woensdagochtend weten.

De beurskoers van Argenx is in 2021 tot nog toe uitzonderlijk op de rem gaan staan, na een door indrukwekkende onderzoeksresultaten voor het potentiële goudhaantje efgartigimod gevoede indrukwekkende klim sinds 2017. Tegelijk vormt dat ook een rem op de Bel20, omdat het aandeel daar sinds de jaarlijkse herschikking in maart een zwaargewicht is. Al blijft die rem relatief, met een beurswaarde die nog altijd dik 13 miljard euro beloopt (zie grafiek).

De wat mindere prestatie kwam er sinds de Gentenaars in februari meldden dat efgartigimod geen 'fast lane' van de Amerikaanse waakhond FDA krijgt voor de goedkeuring als middel tegen de spierziekte myasthenia gravis. En die goedkeuring op die cruciale Amerikaanse markt er dus ten vroegste eind 2021 komt.

De meeste Amerikaanse beurshuizen behielden wel hun koopadvies. Dat is onder meer het geval voor JPMorgan, dat dit voorjaar al aanstipte dat 20 juli een katalysator voor de beurskoers kan zijn. Het beurshuis verwacht dat CEO Tim Van Hauwermeiren nieuwe indicaties (ziek­tebeelden) - nummers vijf en zes - zal aankondigen waarop Argenx 'efga' zal inzetten. Op dit ogenblik wordt het experimentele middel in klinische testen al op vier fronten ingezet.