Brussel: KBC en de mokkende belegger, aflevering XXVII

De Bel20 gaat tegen de Europese trend in lager. Dat is vooral te wijten aan KBC, waar de beleggers zoals wel vaker een voorzichtige outlook niet kunnen smaken.

Een goed geïnformeerde belegger moest vandaag vooral een zeer ochtendlijke belegger zijn. Rond de klok van zeven openden - in willekeurige volgorde - KBC, Umicore, Telenet, Sipef, Montea en Fagron de boeken. De avond voordien waren Wereldhave Belgium en Leasinvest al gepasseerd.

Het resultaat van dit alles? Een Bel20 die tegen de Europese trend in 0,9 procent afbrokkelt naar 3.786 punten. Dat is deels door Galapagos , dat opnieuw 6,6 procent inlevert naar 68,48 euro. De biotechnologiegroep krijgt voor de tweede dag op rij een afstraffing nu een verse ontgoocheling over het onderzoeksplatform zowat het laatste houvast van de beleggers weggeslagen heeft.

Maar de hoofdreden is toch zwaargewicht KBC , dat na de jaarcijfers 5,4 procent inlevert tot 58,28 euro. Nochtans kan het rapport over 2020 - rekening houdend met de pandemie, uiteraard - als degelijk omschreven worden. CEO Johan Thijs investeert logischerwijs fors in de digitalisering van de bank- en verzekeringsgroep, een trend waar de pandemie een turbo op heeft gezet.

Dividend

Maar die ambitie botst bijna traditiegetrouw op een mokkende belegger. Thijs handhaaft het basisprincipe dat iets meer dan de helft van de nettowinst naar de aandeelhouders vloeit als dividend, al kan er in functie van de omstandigheden en van het surpluskapitaal wel een extraatje in zitten.

UBS blijft na het jaarrapport bij zijn verkoopadvies met een koersdoel van 52 euro. Analist Johan Ekblom merkt op dat de prognose voor 2021 iets voorzichtiger is dan gedacht. Hij verwijst naar de rente-inkomsten: de 'omzet' die een bank haalt uit haar kernmetier, kortlopende deposito's in langlopende kredieten recycleren. Daar ligt de lat met 4,3 miljard euro lager dan de 4,35 miljard waar de consensus op rekende.

Ook de doelstellingen voor 2020-2023 vallen voor de UBS-analist wat licht uit. 'We denken wat we onze prognose voor de nettowinst in 2023 met zo'n 3 procent moeten verlagen.' Ekblom schrijft ook dat de kapitaalbuffer die KBC ambieert - 14,5 procent van de risicogewogen activa - steviger is dan de 13 procent die hij als basisscenario hanteert. Dus kan minder 'surpluskapitaal' naar de aandeelhouders vloeien. 'We gaan onze dividendprognoses voor de komende jaren wat moeten bijstellen', luidt de slotsom.

Bij Umicore neemt CEO Marc Grynberg afscheid van de materialengroep met recordresultaten. Recordcijfers die dankzij de boomende rodiumprijs geen verrassing meer waren en al stevig in een boomende beurskoers verrekend waren (zie grafiek).

De recyclagetak in Hoboken zal ook in 2021 schitteren, dankzij de hoge (edel)metaalprijzen. Maar voor een verder opwaarts beentje in de koers willen de beleggers structureel beterschap bij de afdeling Energy & Surface Technologies zien. Die wereldmarktleider in kathodematerialen krasselde in 2020 door overcapaciteit in de sector en ook in 2021 zou het herstel eerder van stijgende volumes dan van herstellende prijzen moeten komen.

Vandaar dat beleggers eerder koeltjes reageren. Umicore gaat 0,1 procent hoger naar 47,52 euro.

Fagron koerst 2 procent lager naar 20,50 euro. De leverancier van apothekersbereidingen presteerde behoorlijk over het pandemiejaar, maar kan niet echt overtuigen. 'Er is enige druk op de winstmarges', merkt KBC Securities-analist Lenny Van Steenhuyse op. 'En vooral de vertraging in Europa baart ons zorgen, omdat die stabiele business goed is voor de helft van de groepsomzet.' De analist stipt aan dat - gezuiverd voor enkele overnames - Fagron in Europa 'organisch' tegen een omzetkrimp van 0,4 procent aankeek.

Wereldhave Belgium noteerde bij de slotkoers van woensdagavond al tegen een korting van ruim 40 procent op de nettoactiefwaarde. Die korting is alleen maar groter geworden na het bepaald niet opbeurende rapport over 2020.